Communicatiedirecteur (29) en naaste Trump-adviseur stapt op

Volgens Amerikaanse media zou de reden van haar vertrek zijn dat ze genoeg heeft van het politieke gekonkel in Washington. ,,Ik wens de president en zijn regering het allerbeste toe bij het leiden van ons land'', aldus Hick in een verklaring.

Het voormalige model (29) sloot in 2016 zonder enige politieke ervaring aan bij het campagneteam van Trump. Na zijn inauguratie als president groeide ze uit tot een van zijn naaste vertrouwelingen. Daarvoor was ze als pr-manager in dienst van de Trump Organization. ,,Hope is voortreffelijk en heeft geweldig werk afgeleverd de afgelopen drie jaar'', zei Trump woensdag.