Colombiaans advies voor Mark Rutte: Geloof niet alle mooie verhalen

“Ze komen op een uitstekend moment,” zegt Alfredo Rangel. “De Colombiaanse economie gaat goed, de omgeving voor investeerders is prima en de vooruitzichten voor de toekomst zijn stabiel.” Rangel, voormalig senator van Democratisch Centrum, de partij van de conservatieve Colombiaanse president Ivan Duque, overdrijft niet. De afgelopen drie maanden groeide de Colombiaanse economie met 2,7 procent en de nieuwe president is het bedrijfsleven gunstig gezind.

Niet voor niets is er dus enorme belangstelling bij Nederlandse ondernemers voor een handelsmissie naar Colombia. Zondag reist een delegatie met de ministers Carola Schouten van landbouw en Bruno Bruins voor medische zorg en sport voor vijf dagen naar het land. Premier Rutte, die zondag een brexit-top in Brussel heeft, sluit dinsdag aan; meer dan honderd bedrijven gaan mee.

Drugs

Colombia profiteert niet alleen van economische groei maar ook van een positief imago. Twee jaar geleden was de wereld getuige van een historisch vredesakkoord tussen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging Farc, dat een einde maakte aan een halve eeuw geweld. Duizenden strijders leverden hun wapens in, guerrillacommandanten werden politici en een vredestribunaal werd opgetuigd om de ergste misdaden te berechten. “Afgezien van de drugshandel en de daarmee samenhangende drugsproductie en witwaspraktijken is het land in termen van veiligheid op weg naar normalisatie”, zegt Rangel.

Maar niet alle Colombianen herkennen zich in dit officiële verhaal. Volgens activist Hector Marino gaat het juist erbarmelijk slecht met de veiligheid. “Het probleem is niet het akkoord maar de uitvoering ervan", zegt Marino. Als leider van de Afro-Colombiaanse gemeenschap in het departement Cauca ziet hij vooral dat het geweld opnieuw oplaait. “Sommige sectoren in de politiek en de economie zijn totaal niet geïnteresseerd in de vredesakkoorden en werken de uitvoering ervan tegen. De drugsmaffia en andere illegale groepen groeien, het geweld in de dorpen neemt weer toe”, vertelt hij telefonisch vanuit de hoofdstad Bogotá. “En de regering doet niets.”