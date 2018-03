Collectieve woede in Straatsburg na benoeming van Juncker-vertrouweling Selmayr

Dat ze boos zouden zijn, was wel verwacht. Maar zó boos? Europarlementariërs van alle kleuren en gezindten waren des duivels vanavond in Straatsburg, tijdens een debat over de omstreden benoeming van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Dat is de machtigste ambtelijke functie in Brussel.

De opmerkelijke manier waarop de Duitser Selmayr, vertrouweling van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, vorige maand binnen enkele minuten was doorgeschoven van de relatief lage post van kabinetschef naar de topfunctie houdt de gemoederen al een paar weken bezig. "De zaak heeft de klank van vriendjespolitiek en goed voor jezelf zorgen", zei Europarlementariër Dennis de Jong (SP).

'Het feit dat de commissie tot de dag van vandaag doof blijft voor kritiek bewijst hoezeer ze is losgekoppeld van de werkelijkheid' Sophie In 't Veld (D66)