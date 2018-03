Coalitiebesprekingen in Amsterdam tussen GroenLinks, D66, PvdA en SP

GroenLinks had de Partij voor de Dieren goed kunnen gebruiken, want die is op sommige punten nog groener dan GroenLinks

Aanvankelijk had Groot Wassink gezegd dat een coalitie met louter verliezers niet voor de hand lag. Zijn drie nieuwe partners verloren fors op 21 maart. “Maar toen wist ik niet dat de Partij voor de Dieren (lokaal een winnaar met drie zetels, red.) niet mee wil doen.” GL is uit op een koersverandering voor de hoofdstad: linkser, dus ditmaal zonder VVD, en groener qua energietransitie, vervoer en luchtvervuiling. Daarvoor kon het de PvdD goed gebruiken, aangezien die partij op sommige punten groener is dan GL zelf.

In een verkennende gespreksronde met alle nieuwe fracties hoorde informateur Maarten van Poelgeest (GL) dat alle partijen een stabiel bestuur willen met groot onderling vertrouwen. Daarvan was in de afgelopen periode volgens henzelf blijkbaar geen sprake. Ditmaal wilde bijna iedereen met iedereen in zee.

Speerpunten voor de nieuwe coalitie: een ‘groenere’ stad en het aanpakken van ongelijkheid

Behalve dan de PvdD. Die wil niet in een samenstelling waarin zij boventallig is, en voerde nog meer harde eisen op, aldus de informateur bij een persconferentie op het stadhuis deze week. Zo wil de partij per direct stoppen met afschieten van herten in de Waterleidingduinen, wat na lange discussie in de raad was afgesproken.

Speerpunten voor de nieuwe coalitie worden behalve een ‘groenere’ stad, het aanpakken van ongelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en de woningmarkt. De woningprijzen in de hoofdstad staan onder grote druk doordat beleggers zich op de krappe markt hebben gestort. In sommige buurten zou het nieuwe college willen stoppen met de verkoop van sociale huurwoningen.