Coalitie blijft erbij: rente op studielening gaat toch omhoog

Studenten zijn boos, de oppositie ook, een deel van de coalitie zit er mee in z’n maag, maar toch zal de rente op studieleningen omhoog gaan. Oud-studenten moeten dus later meer aflossen.

Daarmee past het kabinet drie jaren na de invoering van het leenstelsel voor studenten de voorwaarden voor de lening alweer aan. Minister van Engelshoven (D66, onderwijs) verdedigde het voorstel woensdag in de Tweede Kamer. Binnen de coalitie lijkt alleen de VVD het plan van harte achter het plan te staan.

D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt het ‘geen favoriete maatregel’, iets wat de minister zich vorige maand ook liet ontvallen. De renteverhoging roept ook oud zeer op over het leenstelsel zelf. ChristenUnie en CDA vroegen in de kabinetsformatie vergeefs om terugkeer van de basisbeurs, in ruil wilden ze wel akkoord gaan met renteverhoging voor aanvullende leningen. Het CDA is nog steeds tegen het stelsel, toch steunen ze dit plan. “Bij een reëlere rente ga je behoedzamer om met lenen”, aldus CDA-Kamerlid Harry van der Molen. Daarmee negeert het CDA de wens van de leden. Die lieten op het partijcongres weten geen renteverhoging te willen.

De oppositie stoort zich aan de onderbouwing van de maatregel. Belangrijkste argument van het kabinet: de overheidsfinanciën verbeteren. De renteverhoging moet jaarlijks 226 miljoen euro opleveren, maar pas vanaf 2060 is dat gehele bedrag bereikt. “Science fiction”, noemt SP-Kamerlid Frank Futselaar het. De PvdA ziet veel liever dat het kabinet dit geld elders weghaalt. GroenLinks worstelt met het feit dat de partij in 2015 (net als D66) het kabinet VVD-PvdA steunde bij de invoering. Maar de belofte was dat de ­1 miljard die vrijkwam door afschaffing van de beurs, aan het hoger onderwijs ten goede zou komen. Dat is nog lang niet altijd het geval.

Een hele generatie die nu nog niet mag stemmen, wen je zo aan ongezond leengedrag LSVB-voorzitter Carline van Breugel

Molensteen ChristenUnie-leider Gert Jan Segers noemde de totale studieschuld van inmiddels 21 miljard euro onlangs ‘een molensteen om de nek van de jongste generatie’. Dat is inclusief leningen van vóór 2015. Bij invoering van het leenstelsel berekende de overheid dat een kwart van de oud-studenten hun lening helemaal zal aflossen. Hoeveel de renteverhoging precies betekent voor de werkenden die straks aflossen, is niet te zeggen. Rentepercentages variëren met de markt. De rente is nu historisch laag. Bij een jaarinkomen van 47.000 euro en een volledige schuld zorgt de hogere rente ruwweg voor 12 euro per maand (of 5000 euro totaal) aan extra aflossing. Politieke jongerenorganisaties van links tot rechts zijn tegen de renteverhoging, net als studentenorganisaties LSVB en ISO. “Een hele generatie die nu nog niet mag stemmen, wen je zo aan ongezond leengedrag. Dit gaan zij hun hele leven voelen”, zegt LSVB-voorzitter Carline van Breugel. Zij hebben hun hoop gevestigd op de Eerste Kamer die het wetsvoorstel nog moet goedkeuren.

Hoe werkt het l eenstelsel Vanaf 2015 krijgen studenten geen basisbeurs meer. Zij kunnen lenen bij de overheid. Dat moeten ze terugbetalen als ze gaan werken, met een aanloopje van twee jaar na hun afstuderen of het moment dat ze met hun studie stoppen. Aflossers gaan nooit meer betalen dan 4 procent van hun inkomen boven het minimumloon. Is het bedrag na 35 jaar niet afbetaald, dan wordt de rest kwijt gescholden. De rente op de lening is gebaseerd op de rente die de overheid zelf betaalt op de kapitaalmarkt, de 5-jaarsrente. Daar wil het kabinet nu de 10-jaarsrente van maken.

