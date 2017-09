Clintons verbazing over haar verlies is nog steeds niet helemaal gezakt

Zo zeker waren zij en Bill van de overwinning, dat ze in Chappaqua in de staat New York het huis van hun buren er bij kochten om ruimte te hebben voor personeel en beveiliging. In dat huis schreef Clinton toen maar haar boek.

Ze neemt daarin de verantwoordelijkheid. "Het was mijn campagne, het waren mijn beslissingen." Maar ze gaat ook alle factoren af die zijn genoemd als oorzaak van het feit dat de overwinning haar op het nippertje - 80.000 stemmen in een aantal sleutelstaten - ontglipte. Dan moet ze het uiteraard hebben over haar besluit, als minister van buitenlandse zaken, om niet het e-mailsysteem van het departement te gebruiken, maar een van haarzelf, waardoor mogelijk geheime e-mails over een slecht beveiligd systeem werden verzonden. Dat was dom, geeft ze toe.

'Ga weg, engerd' Maar veel zwaarder heeft volgens haar gewogen dat de media daar zo veel aandacht aan besteedden, en het zwaarst dat FBI-directeur James Comey op het laatste moment het onderzoek daarnaar leek te heropenen. "Op hetzelfde moment was er een onderzoek naar de campagne-organisatie van Trump en hun band met Rusland", zei ze zondag in een tv-interview. "Je hoorde er niets over. En toen hem later werd gevraagd waarom niet, zei hij: toen was de verkiezing al te dichtbij. Snap jij het?" In het boek vraagt ze zich af of ze tijdens een tv-debat, toen Trump dreigend achter haar kwam staan, niet had moeten zeggen: 'Ga weg, engerd'. En ze verwijt haar Democratische tegenstander bij de voorverkiezingen, Bernie Sanders, dat hij haar afschilderde als lakei van het grote geld, en daarmee de basis legde voor het effectieve gebruik door Trump van de bijnaam 'Slinkse Hillary'. Maar Sanders voelt zich niet aangesproken, zei hij deze week. "Clinton nam het op tegen de onpopulairste kandidaat in de geschiedenis en ze verloor. Dat zit haar dwars. Dat begrijp ik wel." © RV

