Clinton: Verkiezingen kwamen twee weken te laat

'Als de presidentsverkiezingen op 27 oktober waren geweest, dan was ik nu jullie president', zo zei Clinton tijdens een lunch van ngo Woman for Women. Op 28 oktober, amper twee weken voor de Amerikaanse verkiezingen, maakte FBI-directeur James Comey bekend dat het onderzoek naar de e-mails van Clinton werd heropend. Enkele dagen voor de verkiezingen concludeerde de FBI dat Clinton weliswaar niets strafbaars had gedaan, maar toen was de schade al geleden, zo denkt Clinton.

Ook denkt ze dat Rusland de interne e-mails van haar campagne heeft gehackt. Deze zouden bewust vlak voor de verkiezingen zijn doorgespeeld aan de klokkenluiderswebsite WikiLeaks.

President Donald Trump kon het niet nalaten direct via Twitter te reageren op de uitlatingen van zijn tegenstander in de verkiezingen. Hij vindt juist dat de FBI-directeur Clinton zeer gunstig gezind is geweest door haar niet te vervolgen voor 'al haar slechte daden'. 'De bedrieger', zo sneerde hij.



Clinton zegt nu weer uit de schaduw te willen treden en zich weer te willen laten horen als voorvechtster voor de vrouwenrechten. 'Ik ben weer een activistische burger en maak deel uit van het verzet tegen de huidige regering', zo zei ze.

