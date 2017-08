Claim verkiezingswinst oppositie in Kenia is 'belachelijk'

Het was een vreemd gezicht gisteren: feest in de straten van de West-Keniaanse stad Kisumu, bolwerk van de oppositie-coalitie Nasa (National Super Alliance). Die eiste gisteren dat haar leider Raila Odinga wordt uitgeroepen tot president. Bronnen binnen de verkiezingscommissie zouden volgens een bondgenoot van Odinga gegevens hebben overgedragen waaruit blijkt dat de oppositiekandidaat meer stemmen kreeg dan zijn rivaal, zittend president Uhuru Kenyatta.

Uit voorlopige uitslagen blijkt juist dat Kenyatta gisteravond aan kop ging met 54,2 procent van de stemmen. Een topmedewerker van de verkiezingscommissie noemde de bewering dat Odinga aan kop gaat met meer dan 8 miljoen stemmen 'belachelijk'. "We geloven niet dat ze geloofwaardige gegevens hebben", zei hij.

Het is onduidelijk wie de informatie over het vermeende gesjoemel heeft doorgespeeld. Mudavadi sprak over 'vertrouwelijke bronnen' binnen de verkiezingscommissie. "We eisen dat de voorzitter van de verkiezingscommissie de resultaten terstond bekendmaakt en de eerbare Raila Amolo Odinga tot president uitroept."

Uitgestorven straten

In de hoofdstad Nairobi is de nervositeit over het politieke conflict voelbaar. De straten van de stad waren gisteren grotendeels uitgestorven, omdat veel inwoners thuisbleven. Tien jaar geleden leidde de betwiste verkiezingsuitslag tot grootschalig geweld, waarbij ruim 1000 mensen omkwamen. Ook gisteren waren er incidenten in arme oppositiewijken in Nairobi en de oostelijke stad Garissa, waar ordetroepen uitrukten. In Garissa gingen winkels in vlammen op.

Presidentskandidaat Odinga heeft herhaaldelijk gezegd dat op grote schaal is gefraudeerd. Hij claimde ook dat hackers waren betrokken bij het manipuleren van de uitslagen. De voorzitter van de verkiezingscommissie zei gisteren dat hackers inderdaad hebben geprobeerd de systemen van zijn organisatie te manipuleren, maar dat die poging is mislukt.

Internationale waarnemers zeggen geen signalen van manipulatie te hebben. Ze prezen de manier waarop het land met de verkiezingen is omgegaan. "Het systeem heeft zijn waarde bewezen", concludeerde de voormalige Amerikaanse minister van buitenlandse zaken John Kerry, die een groep Amerikaanse waarnemers leidt.