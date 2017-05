Christophe Guilluy: Er zijn nu twee soorten Fransen

Hij zag het aankomen. Christophe Guilluy is een sociaal-geograaf die al tien jaar beschrijft hoe er een diepe kloof ontstond tussen twee soorten Fransen. De finale van vandaag bevestigt zijn theorie. "Le Pen tegen Macron, dat is zelfs een chemisch zuivere confrontatie", lacht hij.

"Macron", vervolgt Guilluy, "is de kandidaat van het Frankrijk waar het goed mee gaat. Zijn kiezers zijn hoog opgeleid, verdienen goed tot zeer goed en ze zijn erg voor een open samenleving. Le Pen is de kandidaat van de achterblijvers en de afhakers, van degenen die vragen om het herstel van grenzen."

De kaart van de uitslag van de eerste ronde van zondag 23 april toont wat Guilluy bedoelt. Macron scoorde vooral hoog in de vijftien grootste stedelijke agglomeraties, die in Frankrijk metropolen worden genoemd. In Parijs, Lyon, Bordeaux, Nantes, Straatsburg, Rennes en Rouen eindigde hij als eerste. Le Pen werd de grootste in plaatsten op afstand van deze dynamische centra.

Globalisering

De breuk tussen 'twee Frankrijken' is volgens de sociaal-geograaf het resultaat van een proces dat ongeveer veertig jaar geleden begon en dat werd voortgestuwd door globalisering. Grote groepen werden verdreven van de arbeidsmarkt omdat hun werkgelegenheid naar lage lonenlanden verhuisde. De verliezers raakten bovendien - met behulp van de huizenmarkt, een 'genadeloze sorteermachine' - mijlenver verwijderd van de economische longen van het land.

Het drama is dat je heel erg veel mensen eigenlijk niet meer nodig hebt Christophe Guilluy, sociaal-geograaf

Guilluy kan niet vaak genoeg zeggen hoe ingrijpend deze ontwikkelingen zijn. "Voor het eerst in de geschiedenis leven de volkse bevolkingslagen niet meer op de plaatsen waar het geld wordt verdiend."

Een economisch model met vrij verkeer van personen en goederen werkt, beaamt Guilluy. "Het is efficiënt en het levert welvaart op. Alleen: het produceert geen samenleving. De metropolen verdienen nu twee derde van het bruto nationaal product, maar de meeste Fransen wonen in de middelgrote steden, de kleine steden en het op platteland."

De periferie leeft niet in armoede. "Niemand hoeft de vuilnisbakken langs. Maar het drama is dat je heel erg veel mensen eigenlijk niet meer nodig hebt om de machine te laten draaien. Er is een grote vraag naar hoogopgeleiden en laag- of niet opgeleiden. In de metropolen, de etalages van de gelukkige globalisering, zie je dat immigranten voorzien in de tweede behoefte."

Volgens Guilluy zijn we in de hele Westerse wereld getuige van niets minder dan een revolutie: het einde van de middenklasse. "Steeds minder mensen kunnen zeggen: 'Ik heb een baan en mijn kinderen hebben het straks beter dan ik.' Dat overkwam eerst arbeiders, toen boeren, nu werknemers. Deze categorieën haken niet alleen economisch, maar ook cultureel af. Ze delen niets meer met de stedelijke elites die de toon zetten in de media."

