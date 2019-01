ChristenUnie zet verhoudingen in coalitie verder op scherp: ‘Nu geen kinderen het land uitzetten’

CDA en D66 maakten dit weekend bekend dat zij een versoepeling willen van de pardonregeling. Voor de christendemocraten betekent dat een radicaal ander geluid. De coalitiepartij wilde nooit verder gaan dan een sober kinderpardon, met strenge voorwaarden. In de praktijk worden bijna alle aanvragen van asielzoekers afgewezen. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg zegt nu dat de situatie ‘onhoudbaar’ is.

Wat de gevolgen zijn van deze draai is onduidelijk. Op dit moment kijkt een onderzoekscommissie in opdracht van Harbers naar de problemen van het volledige asielsysteem. Wat CDA en D66 betreft wordt hun plan daarin meegenomen. De partijen willen niet alleen dat de huidige regels worden versoepeld. Ze verlangen ook van Harbers dat hij de honderden zaken van kinderen die op dit moment buiten het pardon vallen, opnieuw bekijkt. Het kan tot de zomer duren voordat de commissie met adviezen komt.

Duidelijkheid

De ChristenUnie is verheugd dat het CDA van mening is veranderd, zegt Kamerlid Joël Voordewind. “Drie van de vier partijen uit de coalitie zeggen nu dat het kinderpardon te streng is. We moeten dus snel om tafel om dit te bespreken. Ook met de onderzoekscommissie. We moeten sneller duidelijkheid geven en kinderen niet nog een half jaar in onzekerheid laten. CDA en D66 hebben verwachtingen gewekt bij de asielgezinnen. Dan kunnen we niet mensen gaan uitzetten en dat straks blijkt dat zij eigenlijk onder het soepeler pardon zouden vallen.” Harbers mag, vindt Voordewind, geen ‘onomkeerbare stappen’ zetten.

Vandaag hebben de vier regeringspartijen coalitieoverleg, waar het gesprek ongetwijfeld ook over het kinderpardon zal gaan. Het is niet de verwachting dat de VVD een vriendelijkere regeling accepteert. De partij liet dit weekend weten dat ‘iedereen vrij is om na te denken’. Maar, voegde Kamerlid Malik Azmani toe: “Wij gaan er vanuit dat de afspraken uit het regeerakkoord worden gerespecteerd”. Daarin staat dat het kinderpardon ‘in haar huidige vorm blijft gehandhaafd’.