ChristenUnie/SGP helpt Rotterdamse stadsbestuur uit de brand

Met een inderhaast gesloten ‘Zomerakkoord’ is het college van Rotterdam gered. Vanavond sloot de ChristenUnie/SGP een overeenkomst met coalitiepartijen Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA. Die komen de partij tegemoet met toezeggingen over het armoedebeleid, duurzaamheid en gezinsbeleid.

Het stadsbestuur heeft daarmee weer de benodigde meerderheid van één zetel om alle financiële plannen uit de voorjaarsnota vandaag en donderdag door de gemeenteraad te loodsen. Dat, en de toekomst van het college, waren vorige week ineens onzeker geworden, toen Leefbaar Rotterdamraadslid Mo Anfal overstapte naar oppositiepartij Nida.

Een milder integratiebeleid was voor Leefbaar echter onbespreekbaar. ChristenUnie/SGP heeft zich daarbij neergelegd en zal het college óók steunen op dit terrein. Sies: “De mening van Leefbaar is niet het collegebeleid. In principe steunen wij nu het college. Dus ook dit beleid.”

Woedend

De oppositie voelt zich belazerd door de ChristenUnie/SGP. De overige zes oppositiepartijen hadden gehoopt het voor het zeggen te krijgen, nadat de coalitie zijn meerderheid had verloren. De oppositie vindt dat ze gedurende drie jaar niets terug heeft gezien van de door het college beloofde ‘uitgestoken hand’. Met die gedeelde frustratie gingen de zeven oppositiepartijen met elkaar in gesprek, tot Sies besloot met het college te onderhandelen.

SP-fractievoorziter Leo de Kleijn is woedend over diens stap: “Sies heeft schijt aan de rest van de gemeenteraad.” Volgens De Kleijn had de christelijke partij veel meer van haar idealen kunnen verwezenlijken, als ze met de oppositie aan tafel was gebleven. In plaats daarvan koos Sies voor electoraal gewin, zegt hij. “Hij wil dit akkoord op zijn conto bijschrijven, terwijl hij voor de mensen in Rotterdam veel meer had kunnen binnenhalen.”

Dat onderschrijft Nourdin el Ouali van het door de islam geïnspireerde Nida. Hij had zich de gevolgen van de overstap van Mo Anfal naar zijn partij heel anders voorgesteld. “Sies steunt beleid dat ten koste gaat van een substantieel deel van de Rotterdammers, die het slachtoffer zijn van assimilatie en uitsluitingsbeleid.” Die toezeggingen op armoedebeleid en duurzaamheid had hij volgens El Ouali ook bij de andere oppositiepartijen binnengesleept. “De ChristenUnie/SGP is dat meisje dat nooit aandacht kreeg en nu ineens negen jongens voor haar deur heeft staan, en niet weet wie ze moet kiezen.”

