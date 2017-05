ChristenUnie past niet in plan Pechtold

Toen Alexander Pechtold D66 in 2007 vrijwel helemaal opnieuw moest opbouwen, deed hij dat langs een paar lijnen. De onderwerpen waren niet echt nieuw, wel de bijna exclusieve nadruk daarop. Precies die onderwerpen maken de positie van D66 in een coalitie met de ChristenUnie ongeloofwaardig.

De electorale geschiedenis van D66 kent een constante: verkiezingswinst leidt tot coalitiedeelname, coalitiedeelname leidt vervolgens tot verkiezingsverlies. En dat dan ook fors. Voor de verkiezingen van 2006 stond D66 op enig moment op nul zetels in de peilingen.

Een liberale medisch-ethische politiek en een dito sociaal-economisch beleid werden, naast de pogingen om vanuit de oppositie via akkoorden mee te regeren, de kernpunten. Bestuurlijke vernieuwing verdween naar de achtergrond.

Crisis in de partij

Juist op deze centrale punten zou D66 in een coalitie met VVD, CDA en ChristenUnie volledig geïsoleerd komen te staan. Pechtold wil dat koste wat kost voorkomen. De partijleider ziet het al voor zich: binnen een aantal maanden moet D66 weer een partijcongres organiseren, waarin een crisis in de partij moet worden bezworen, zoals onder het tweede kabinet-Balkenende.

Gert-Jan Segers, voorman van de ChristenUnie, mag dan zaterdag op het congres van zijn partij in Lunteren gesteld hebben alleen mee te willen doen in een coalitie als zijn partij van harte gewenst is, wat D66 betreft zal dat én niet van harte gaan én absoluut niet gewenst zijn.

Alexander Pechtold (D66) en Gert-jan Segers (ChristenUnie) botsen bij ethische- en religieuze kwesties, maar hielden vorig jaar wel een gezamenlijk pleidooi voor het behoud van kerkelijk erfgoed. © Maarten Hartman

Afgelopen donderdag werd al een les geleerd. De voormalig ChristenUnie-leider André Rouvoet herhaalde toen, nadat al duidelijk was dat na de mislukking met GroenLinks zijn partij in beeld kwam, nog maar eens dat een regeling rond voltooid leven voor zijn partij een breekpunt is. Voor het formatieteam van de democraten­­ deed dat de deur dicht. Zo’n belangrijke politieke uitspraak van een voormalig partijleider was voor D66 een teken aan de wand. “Als bij ons, zeg eens, Jan Terlouw uitspraken doet die onze actuele politieke­­ positie raken, dan zullen wij duidelijk maken dat dat niet namens­­ de partij gebeurde, nu hoor je niemand bij de ChristenUnie”, zo klonk het in D66-kringen.

Zondag kreeg Pechtold voor die lijn overigens de steun van diezelfde Terlouw, evenals van aanstormend partijprominent Kajsa Ollengren, wethouder in Amsterdam en een serieuze ministerskandidaat.