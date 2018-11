ChristenUnie-leden geven een helder signaal af: stop tijdelijk met uitzetten kinderen

De partijleden hebben de top van de ChristenUnie in een lastig pakket gebracht. Op het partijcongres zaterdag in Zwolle stemde negentig procent van de aanwezigen voor een tijdelijke uitzetstop van in Nederland gewortelde kinderen, die geen recht op een verblijfsvergunning hebben. De motie vraagt de fractie in de Tweede Kamer ook nog eens om zich hier actief voor in te zetten.

Het moratorium op uitzettingen moet duren zolang staatssecretaris van justitie en veiligheid Mark Harbers onderzoekt waarom kinderen met een afgewezen asielaanvraag soms toch nog zo lang in Nederland blijven.

Kamerlid Joel Voordewind dringt er liever bij Harbers op aan terughoudend te zijn met de uitzetting van kinderen hangende het onderzoek

Politiek brisant Het verzoek is politiek brisant. Op links denkt een aantal partijen de uitkomst van het onderzoek van Harbers wel te kennen. De stroperige asielprocedures deugen niet, en daar mogen kinderen die ondertussen gewend raken aan het leven in Nederland niet het slachtoffer van worden. Harbers wil van een uitzetstop hangende het onderzoek niets weten, zo zei hij op 7 november in de Tweede Kamer. Het onderzoek beoogt niet meer kinderen in Nederland te laten blijven, maar bekijkt hoe het komt dat zij niet vertrekken na een afgewezen asielaanvraag. Als hij tijdelijk zou stoppen met uitzettingen, maakt hij het probleem alleen maar erger. Binnen de coalitie wordt fundamenteel verschillend gedacht over het kinderpardon. Terwijl ChristenUnie en D66 de bestaande regeling het liefst uitbreiden, zouden VVD en CDA er graag vanaf willen. Tijdens de formatie besloten de vier partijen de huidige regeling dan maar zo te laten. De voorstanders van uitbreiding beseffen ook dat het geen zin had om te proberen iets te regelen op afstand van de formatietafel. In de Kamer is er namelijk geen meerderheid voor te vinden. De indieners van de motie op het congres benadrukken dat zij het regeerakkoord respecteren, maar dat het onderzoek van Harbers een nieuwe en onvoorziene omstandigheid is. Toch denkt niet iedereen daar zo over. ChristenUnie-Kamerlid Joel Voordewind zei 7 november in de Kamer dat hij een verzoek om een moratorium niet kan steunen, omdat dit tegen het regeerakkoord in zou gaan. Liever dringt hij er bij Harbers op aan om terughoudend te zijn met de uitzetting van kinderen hangende het onderzoek. Het partijbestuur zat zaterdag dan ook duidelijk met de motie in zijn maag. Voorzitter Piet Adema zei het logisch te vinden om tijdelijk geen hier gewortelde kinderen uit te zetten. “Als je een commissie, die procedures tegen het licht houdt, een beetje serieus neemt, dan neem je de ruimte voor dat onderzoek en stop je even met uitzettingen.” Ik voel warmte voor de boodschap van de motie, maar wil ook niet teleurstellen Partijvoorzitter Piet Adema Adema ziet ook een andere kant. “We zitten nu eenmaal in een kabinet. En daarnaast zit er in de Kamer op dit onderwerp een rechtse meerderheid. Ik voel warmte voor de boodschap van de motie, maar wil ook niet teleurstellen.” Vanwege dit dilemma wilde het bestuur de motie dan ook niet ontraden. Op een partijcongres vorig jaar gebeurde dat wel met een motie over het kinderpardon, die niet strookte met de afspraken in het regeerakkoord.

Overweldigende steun Wat een dergelijk negatief stemadvies ook gevoelig zou maken, is dat de oproep deze keer overweldigende steun binnen de partij geniet. Onder de 140 indieners zijn gemeenteraadsleden en lokale bestuursleden uit het hele land. Ook staat Hayarpi Tamrazyan erbij. Zij is actief voor de partij en bovendien het gezicht van het Armeense gezin Tamrazyan, dat zich tegen uitzetting verzet door zich schuil te houden in de Bethelkerk in Den Haag. De Kamerfractie moet zich nu beraden op het verzoek van de leden. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers voelt er in ieder geval weinig voor een motie van de SP te steunen, die gebaseerd is op het verzoek van de ChristenUnie-achterban. “Het is altijd het beste ons eigen plan te trekken en niet achter dat soort opzetjes aan te lopen. Onze leden hebben een duidelijk signaal afgegeven. We moeten dat nu op waarde schatten en het juiste moment kiezen.” Voordewind denkt daarbij aan een nieuwe discussieronde binnen de coalitie over het kinderpardon. “Het zou goed zijn om weer in brede zin over dit onderwerp te praten. De VVD heeft daar een eerste aanzet toe gegeven door te pleiten voor afschaffen van de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris. Nu hebben wij dit verzoek.”

