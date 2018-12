ChristenUnie krijgt weinig bijval voor nieuwe missie in Syrië

Een nieuwe militaire missie in Syrië is voor een groot deel van de Tweede Kamer een brug te ver. Coalitiepartner ChristenUnie stelde vrijdag voor om Nederland het initiatief te laten nemen voor een Europese ‘coalition of the willing’ die de al in het gebied aanwezige Franse en Britse militairen kan ondersteunen. Nadat de Verenigde Staten vorige week besloten hun tweeduizend militairen uit het gebied terug te trekken, willen deze twee Europese landen blijven om een buffer tussen de Koerden en Turkije te vormen. De ChristenUnie zou graag zien dat Nederland daar ook aan mee doet.

Het CDA wil ook nog geen Nederlandse betrokkenheid. Kamerlid Martijn van Helvert zegt dat hij zich wel grote zorgen maakt over een mogelijke Turkse inval in het Koerdische gebied. “We moeten in ieder geval Turkije diplomatiek tot de orde roepen. Daarnaast zou een no-fly zone boven het Koerdisch gebied een goed idee zijn. Maar Nederland kan zoiets niet op eigen houtje doen. Ik ga dan ook niet oproepen tot het sturen van Nederlandse militairen. Het lijkt me beter dat Stef Blok hier eerst in Europa met andere buitenlandministers over spreekt.”

Liever ziet Bosman dat het kabinet eerst analyseert wat de Amerikaanse terugtrekking betekent voor het conflict in Syrië. “De hele situatie verandert. Ik snap dat mensen zich daar zorgen over maken, maar laten we dan eerst goed kijken wat bijvoorbeeld Rusland, Iran en Turkije gaan doen. Dan kunnen we ook kijken wat Frankrijk van plan is, en welke risico’s er allemaal zijn.”

Onbezonnen

Onder oppositiepartijen is er nog minder steun. Sadet Karabulut (SP) spreekt van een onbezonnen actie waarvan de gevolgen niet te overzien zijn. “De ChristenUnie kan er in de coalitie beter op aandringen dat Nederland zich diplomatiek fel uitspreekt tegen de Turkse plannen. Want als je dat niet doet, zal Erdogan de stilte interpreteren als een teken dat hij door kan gaan met zijn plannen.”

GroenLinks was er al geen voorstander van dat Nederlandse straaljagers tot deze maand Islamitische Staat bombardeerden in Syrië, en niet alleen in Irak. Voor een nieuwe missie in Syrië is volgens Kamerlid Bram van Ojik geen helder volkenrechtelijk mandaat. PVV-Kamerlid Raymond de Roon is evenmin enthousiast. “Haal de Nederlandse militairen terug uit het Midden-Oosten.”

Steun is er wel bij de SGP. Kamerlid Chris Stoffer zegt ‘positief’ tegen het voorstel van de ChristenUnie te staan. “Ik wil wel graag eerst een oordeel zien van het kabinet over de diplomatieke context en wat er militair mogelijk is, maar de intentie om het Koerdische gebied te steunen deel ik. Zeker omdat daar ook nog veel christenen wonen voel ik een extra verantwoordelijkheid.”