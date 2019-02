ChristenUnie en SGP in Europa waarschuwen fractiegenoten voor Forum voor Democratie

Deze mogelijke wrijving tussen de Nederlandse leden van de Europese conservatieve fractie speelt op na de Europese verkiezingen van eind mei. Als de FvD dan zijn debuut maakt in het Europees Parlement (en daar ziet het naar uit), zal de partij aankloppen bij de Europese Conservatieven en Hervormers (ECH). In dat geval ‘zullen wij ons daartegen verzetten en tegen stemmen’, aldus een verklaring die de CU rondstuurde. Ook de SGP zit op die lijn.

Volgens een ECH-insider wordt die weerstand echter niet door een meerderheid gedragen. De FvD-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, Derk Jan Eppink, onderhoudt goede banden met de ECH. Hij maakte van 2009 tot 2014 al eens deel uit van die fractie, toen hij Europarlementariër was namens de Belgische Lijst Dedecker. Bovendien zal de ECH straks blij zijn met elke zetel, gezien het waarschijnlijke vertrek van de negentien Britse Conservatieven na de brexit.

Niets te zeggen

Vooruitlopend op de twee à drie zetels die opiniepeilers voorspellen, vroeg de FvD woensdag het lidmaatschap aan bij de koepelpartij Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACRE). Daarbij zijn 24 partijen aangesloten, ook uit niet-EU-landen. De meeste ECH-partijen zijn ACRE-partijen, maar niet allemaal. Zo zijn de ChristenUnie en de SGP aangesloten bij de Europese Christelijke Politieke Beweging (ECPM). Beide partijen hebben dus niets te zeggen over de FvD-toetreding tot de ACRE.

Na de verkiezingen kunnen ze echter wel meebeslissen, want dan moet twee derde van de ECH-parlementariërs instemmen met het Forum-lidmaatschap. Naar verluidt is vooral de ChristenUnie druk bezig om de ECH’ers uit andere landen te waarschuwen voor de ideeën van Baudets partij. Met name de Forum-sympathieën voor de Russische president Poetin zullen slecht vallen bij de achttien Poolse leden (van de aartsconservatieve regeringspartij PiS) die nu lid zijn van de fractie.

Vooral het FvD-standpunt dat Nederland uit de EU moet stappen zou onverenigbaar zijn met de ECH-lijn, al is die doorgaans zeer eurokritisch. “Zowel de ChristenUnie als de ECH-fractie kijken met een kritische blik naar Europa, maar hebben als hoofddoel de EU van binnenuit te hervormen”, aldus de CU-verklaring. “Forum wil een nexit en dus niet hervormen, maar breken. Daarbij zijn we het volstrekt oneens met onder meer het harde migratiestandpunt en de pro-Poetin-houding van Thierry Baudet en zijn partij.”