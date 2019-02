ChristenUnie en Omroep Max willen nieuwe vorm van zorgverlof: sparen voor een collega

Het idee van een ‘collegiaal fonds’ is bedacht door directeur Jan Slagter van Omroep Max. Hij gaat het vandaag bij zijn eigen omroeporganisatie aan de werknemers voorleggen. De ChristenUnie steunt het idee. De christelijke regeringspartij vindt het een goed idee als mantelzorgers er in cao’s nog een extra verlofdag bij krijgen als gift van collega’s.

Slagter ziet een spaarsysteem voor zich. “Iedereen levert één vrije dag in per jaar en van die dagen kunnen andere collega’s vrij krijgen om te mantelzorgen.” Bij Omroep Max werken ruim honderd mensen in vaste dienst. Voor elke dag die zij inleggen in de ‘mantelzorgspaarpot, belooft de directie er één dag zelf bij te doen, mits de begroting gezond is. “Voor dit jaar moet het lukken de inleg van dagen te verdubbelen”, zegt Slagter. “Het lijkt me mooi als we als organisatie op zo’n manier achter mantelzorgende collega’s kunnen gaan staan.” Hij weet nog niet hoe zijn personeel tegenover het plan staat.

Je wilt niet alleen de werkgevers met enorme lasten opzadelen. Waarom zouden we zoiets niet via de solidariteit regelen Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie

De ChristenUnie hoopt dat meer bedrijven en organisaties met zo’n mantelzorgspaarpot gaan experimenteren. Fractievoorzitter Gert-Jan Segers vindt het redelijk om ook van de werknemers een offer te vragen, zodat mantelzorgers de combinatie van werk en zorg beter vol kunnen houden. “Je wilt niet alleen de werkgevers met enorme lasten opzadelen. Waarom zouden we zoiets niet via de solidariteit regelen”, zegt Segers maandag in een interview in Trouw. Het weggeven van een vakantiedag is op vrijwillige basis.

OmroepMax en de ChristenUnie kwamen twee jaar terug met het pact ‘Waardig ouder worden’, samen met de christelijke seniorenorganisatie KBO-PCOB. Zij vroegen daarin om herwaardering van ouderen in de samenleving­­, en bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, ook in reactie op de discussie over ‘voltooid leven­­’. Komende maand gaat het kabinet de ideeën uit het Pact overnemen en tot kabinetsbeleid maken.