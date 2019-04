ChristenUnie en GroenLinks: uitzetting van yezidi’s per direct opschorten

Gedurende het reces van de Tweede Kamer, vindt GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik, moeten de uitzettingen alvast worden opgeschort. Een debat zou door dat Kamerreces op zijn vroegst pas op 13 mei kunnen plaatsvinden.

Zaterdag schreef Trouw over de uitzettingen naar Irak door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van de yezidi’s. In Noord-Irak komen ze doorgaans terecht in Koerdische tentenkampen. VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR noemt de uitzettingen onverantwoord. De yezidi’s, een religieuze minderheid, werden na hun vlucht voor de terreur van IS in de Koerdische kampen ondergebracht.

Nieuw beleid

Joel Voordewind, ChristenUnie-Kamerlid, heeft schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Mark Harbers van asielzaken. “Dit is nieuw beleid. Bij mijn weten zijn yezidi’s nog niet eerder terug gestuurd.” Hij vindt de uitzettingen ‘onverantwoord’.

“Dit is één van de zwaarst getroffen groepen in de regio.” Voordewind vindt het vreemd dat de yezidi’s naar vluchtelingenkampen in Koerdisch gebied worden uitgezet, terwijl zij veelal afkomstig zijn uit Sinjar. “Ook veel mensen vluchtten via Turkije naar Nederland. Gaan we die dan ook naar Turkije terugsturen? Dat is bovendien in strijd met de Turkijedeal.”

De VVD denkt nogal anders over de uitzettingen dan coalitiepartner ChristenUnie. Volgens de VVD moet de politiek in asielzaken niet op de stoel van de IND gaan zitten. “De IND weegt per individu op basis van zorgvuldig verkregen informatie over de veiligheid in het land en het betreffende gebied of iemand terug kan keren”, stelt Kamerlid Bente Becker. “Daartegen is altijd beroep en dus toetsing door een rechter mogelijk. Het is niet aan de politiek om zelf over individuele gevallen te oordelen.”