ChristenUnie en D66 schrappen plan voor abortuspil bij huisarts

De abortuspil zou volgend jaar beschikbaar komen via de huisartsen. Met de abortuspil kunnen vrouwen een zwangerschap tot negen weken afbreken. Die eindigt dan thuis in een miskraam.

Schippers wilde dat deze vorm van zwangerschapsafbreking niet alleen bij ziekenhuizen en abortusklinieken beschikbaar is, zoals nu, maar ook bij de huisarts. Zij zag dat als ‘keuzevrijheid’ voor de vrouw en had dit voorjaar een wetswijziging klaar. Door de kabinetsformatie belandde dat voorstel op de lijst met controversiële onderwerpen en kwam de behandeling stil te liggen. De nieuwe Tweede Kamer moet er nog over beslissen.

Van mening veranderd

Daar maakt het plan echter geen kans meer. D66 is van mening veranderd. De partij was eerder een uitgesproken voorstander, aldus het verkiezingsprogramma. Bij de kabinetsformatie blijken ChristenUnie en D66 elkaars nieuwe bondgenoten te zijn geworden. De CU had altijd al ernstige bezwaren tegen de abortuspil. Kamerlid Carla Dik-Faber noemde Schippers’ plan afgelopen voorjaar nog een ‘schokkende verkiezingsstunt’.

De verrassing is dat nu ook D66 tegen is. De partij zegt dat zij heeft geluisterd naar praktische bezwaren van de huisartsen. De huisartsenvereniging LHV vindt de juridische constructie die is bedacht, onhandig. Huisartsen zouden een aparte vergunning moeten aanvragen om de abortuspil te mogen voorschrijven, omdat dit formeel onder de abortuswet blijft vallen. D66 vindt dat nu ook een te groot obstakel.

Waarom de afspraken niet in het regeerakkoord stonden, is niet duidelijk. Daardoor ontstond het beeld dat de abortuspil bij de huisarts zou doorgaan. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie beloofden in het regeerakkoord ‘respect te hebben’ voor elkaar standpunten in gevoelige kwesties. De afspraken over de abortuspil zijn daar opnieuw een voorbeeld van.