ChristenUnie doet er een schepje bovenop, VVD trekt een streep: coalitie blijft verdeeld over kinderpardon

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff trok alvast een streep in het zand. De door CDA, D66 en ChristenUnie gewenste verruiming van het kinderpardon is wat hem betreft niet aan de orde. “Partijen mogen een mening uiten, maar uiteindelijk moet je kunnen terugvallen op het regeerakkoord.” De liberalen willen vasthouden aan de daarin gemaakte afspraak dat de pardonregeling blijft zoals die de afgelopen jaren was: sober.

Lees verder na de advertentie

De versoepeling die D66 en CDA zaterdag voorstelden, is op korte termijn niet zo brisant. Partijen kunnen principiële meningsverschillen over asielbeleid langdurig voor zich uitschuiven. In april 2015 zaten de leiders van VVD en PvdA acht dagen achtereen in crisissfeer met elkaar in het Torentje om te praten over ‘bed, bad en brood’ voor illegalen. Nadat zij een akkoord bereikten over opvanglocaties in een beperkt aantal steden ging de kwestie als een nachtkaars uit. Het duurde vervolgens meer dan drie jaar voordat het rijk en gemeenten het eens waren.

Dit keer ligt het wel anders, omdat de ChristenUnie gisteren nog een schepje bovenop de wensen van D66 en CDA deed. Wat Kamerlid Joël Voordewind betreft komt er een tijdelijke uitzetstop van gezinnen die mogelijk onder een soepeler pardon vallen. D66-fractievoorzitter Jetten sloot zich erbij aan. De VVD wees zo’n uitzetstop direct van de hand.

Voor de VVD is zo’n moratorium on­aan­trek­ke­lijk, want daarmee zou het kabinet voorsorteren op een versoepeling van het pardon

De gewenste uitzetstop zet een flinke druk op de gesprekken. Iedere dag dat de coalitie dooronderhandelt, kan er weer een gezin met in Nederland opgegroeide kinderen worden uitgezet. Zo is er gisteren een Armeens gezin vanaf Schiphol teruggevlogen naar Armenië. ChristenUnie en D66 is er veel aan gelegen dergelijke uitzettingen even te pauzeren.

Pauze Voor de VVD is zo’n moratorium onaantrekkelijk. Daarmee zou het kabinet voorsorteren op een versoepeling van het pardon. Door met een pauze akkoord te gaan, zou de VVD afwijken van de lijn dat er aan het regeerakkoord niet te morrelen valt. Bovendien leidt alleen al de discussie over een kinderpardon ertoe dat mensen niet meewerken aan hun terugkeer, aldus fractievoorzitter Dijkhoff. De Kamer zal vrijwel zeker deze of volgende week over de kwestie debatteren. Het is voor de linkse oppositie erg verleidelijk aan te dringen op een uitzendstop, en zo de voorstanders in de coalitie voor het blok te zetten. Stemmen zij voor en riskeren ze een kabinetscrisis, of stemmen ze tegen en dreigt gezichtsverlies. Vooralsnog hopen de pleitbezorgers van een ruimer kinderpardon de kwestie via overleg achter de schermen op te lossen. Alleen de vier partijen gezamenlijk kunnen het regeerakkoord aanpassen, zo klinkt het. Maar daarbij stuiten ze op een onwillige VVD.

Niet uitruilen Die partij kan erop wijzen dat ze zich altijd aan de afspraken heeft gehouden. Dat ze nooit geprobeerd heeft de bestaande pardonregeling helemaal af te schaffen, ook al zouden de liberalen dat het liefst willen. Er is wel twee keer een maatregel uit het regeerakkoord geschrapt (afschaffing dividendbelasting en een lager salaris voor arbeidsgehandicapten), maar toen besloot de VVD zelf dat deze in de formatie binnengehaalde wens toch niet werkte. In de coalitie klinkt voorlopig ook geen enthousiasme voor een herhaling van de manier waarop de strafbaarstelling van illegaliteit in 2014 van tafel ging. De VVD schrapte die op verzoek van de PvdA uit het regeerakkoord, in ruil voor 500 miljoen euro lastenverlichting voor midden- en hogere inkomens. Partijen vinden dat met het kinderpardon een principieel aspect van het asielbeleid aan de orde is, dat zich niet met een maatregel op ander terrein laat uitruilen.

Lees ook:

CDA verandert van mening over kinderpardon: ‘De situatie is onhoudbaar’ CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg spreekt over ‘een veranderd inzicht’. De regeringspartij wilde nooit verder gaan dan een sober kinderpardon, met strenge voorwaarden voor asielzoekers. Maar het CDA wil de regels alsnog versoepelen, vertelt Van Toorenburg. “De situatie is eigenlijk onhoudbaar.”