China wil geen chaos in buurland

Kim Jong-un deinst er niet voor terug om een feestje te verpesten. Terwijl de Chinese leider Xi Jinping in de zuidelijke havenstad Xiamen dacht de show te stelen tijdens een top met andere opkomende landen, voerde Noord-Korea onverwacht een zesde kernproef uit. Alle aandacht ging ineens uit naar de dreiging van een nucleair conflict.

Xi is niet de enige wereldleider die in zijn hemd is gezet door Kim. De Amerikaanse president Donald Trump, die vorige maand nog dreigde met ‘vuur en woede’ als Noord-Korea nieuwe proeven deed, moest nu toezien hoe de communistische dictatuur naar eigen zeggen een waterstofbom liet ontploffen.

Druk van VS

Toch is voor de Chinese president het probleem Noord-Korea extra lastig. China staat onder grote druk van de VS om meer te doen om Kim in toom te houden. Peking doet al veel om Pyongyang tot inkeer te brengen. De handel met Noord-Korea, die bijna helemaal via China loopt, is al sterk aan banden gelegd door VN-sancties. China heeft gezegd dat het vanuit Noord-Korea geen steenkool meer importeert, en daarmee is de aanvoer van buitenlandse valuta aan Noord-Korea grotendeels afgesneden. Al is het onduidelijk hoe strikt China die boycot handhaaft.

Een hardere maatregel is er nog wel: China kan de olie-export naar Noord-Korea stoppen, waar dat land sterk afhankelijk van is. Deskundigen verschillen van mening over de vraag hoe problematisch dit zou zijn voor de Noord-Koreanen, maar het zou zeker schade toebrengen.

Peking zit niet te wachten op een omwenteling in Pyongyang. Die zou kunnen leiden tot een verenigd, westers georiënteerd Korea.

Vooralsnog hoeft Pyongyang echter niet te vrezen voor een Chinese olieboycot. Want Peking heeft er geen belang bij dat Noord-Korea echt in de penarie komt. China en Noord-Korea zijn van oudsher bondgenoten, die een niet-aanvalsverdrag hebben gesloten. Ook al klinkt er al jaren kritiek vanuit Peking, het Chinese leiderschap zit niet te wachten op een omwenteling.

Dat Kim een kernwapen heeft waarmee hij ook China zou kunnen aanvallen, is in het grote buurland niet het ergste schrikbeeld. De leiders gaan ervan uit dat de Noord-Koreaanse dictator ook weer niet zó gek is om zijn enige bondgenoot aan te vallen. China vreest vooral chaos in Noord-Korea, na een gewapend conflict met de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Ook een interne omwenteling, gevolgd door een machtsvacuüm, is voor China geen gewenst scenario.

Beide opties zouden leiden tot grote aantallen vluchtelingen vanuit Noord-Korea naar China. Maar Peking vreest nog meer voor de mogelijke uitkomst van zo’n omwenteling: een verenigd, westers georiënteerd Korea, vergelijkbaar met wat er is gebeurd in Duitsland na de val van de Muur. Dan zou China ineens grenzen aan een bondgenoot van de VS, een democratie met een sterke economie en meer dan 75 miljoen inwoners.