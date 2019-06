China is het bloedbad op het Plein van de Hemelse Vrede vergeten

Een kleine advertentie kwam een onbekende medewerker van een reclamebureau duur te staan. Op pagina 14 van de Chengdu Evening News stond op 4 juni 2007 de zin: ‘Eer betuigen aan de Sterke Moeders van de 4 juni slachtoffers.’ De jonge medewerker had geen idee over welke 4 juni het ging, laat staan wat er toen gebeurde. Na plaatsing van de advertentie raakte het reclamebureau de krant kwijt als opdrachtgever, drie redacteuren verloren hun baan.

In de nacht van 3 op 4 juni is het dertig jaar geleden dat het Chinese volksleger de bezetting van het Plein van de Hemelse Vrede bloedig neersloeg. Honderden, misschien zelfs duizenden studenten, arbeiders en andere woedende burgers werden overreden door tanks of doodgeschoten. De bezetters demonstreerden toen al sinds half april voor meer economische en politieke vrijheden en tegen corruptie.

Het bloedbad op het Tiananmenplein, zoals het Plein van de Hemelse Vrede in het Chinees heet, bestaat niet in de meeste Chinese schoolboeken. De zeldzame naslagwerken die er wel aandacht aan besteden – bijvoorbeeld om de gesneuvelde politiemensen in historische context te plaatsen – noemen het een samenzwering van westerse landen om het socialistische China van het pad af te brengen. Als het echt moet, spreekt de Communistische Partij van een ‘incident’.

De censuur die onwelgevallige websites blokkeert, kan in deze tijd niet meer voorkomen dat nieuwsgierige Chinezen lezen wat er volgens westerse waarnemers gebeurde. Sommigen zagen foto’s van de ‘Tankman’ en van door tanks overreden, verkreukelde fietsen, anderen hoorden een leraar voorzichtig vertellen over de roep om meer inspraak, meer vrijheid.

Jonge Chinezen zien slechts de halve waarheid; de andere helft is ijverig uitgevlakt door China’s propagandabureau. Voor wie niet weet wat hij mist, of dát hij iets mist, vormen de brokjes informatie een vervormd beeld. “Het was een golf van sit-ins, een vreedzame samenkomst, zeiden ze. Studenten waren boze jongeren en dus gemakkelijk te beïnvloeden door buitenlandse krachten”, analyseert Zhu (24), die nieuwe media studeert in een provinciestad.

De strijd van toen en de tragiek die erop volgde, ontgaat de generatie die erna opgroeide. Wie jonger is dan pak ’m beet 35 jaar, weet niet veel meer dan dat studenten zich misdroegen, en dat het leger de orde herstelde. Het was kortom een incident.

Iconische foto

De nieuwsgierigen gaan op onderzoek uit, zoals David (31) die telefoons verkoopt in een kleine stad in de provincie Hebei. In de mail waarin hij desgevraagd vertelt wat hij weet, breekt hij gevoelige Engelstalige woorden voor ‘Chinese’, ‘regering’ en ‘democratie’ in stukjes om een eventuele geautomatiseerde censor niet te alarmeren. ‘Ik denk dat ik nu bijna het hele proces van het incident weet, inclusief de verschillende invalshoeken.’

De iconische foto: de man voor de tanks. © AP

Secretaresse Fan (30) zag op een besloten forum van de universiteit foto’s voorbijkomen, vertelt ze terwijl ze knabbelt op eendebotjes tijdens een lunch in een traditioneel restaurant. “Het was tien jaar geleden minder streng afgeschermd dan nu.” Toch weten verreweg de meeste mensen niet wat er toen gebeurde. “Wat dat betreft is het beleid van de Communistische Partij ontzettend succesvol”, zegt Fan droogjes.

Schrijfster Louisa Lim liet honderd studenten in Peking de iconische foto zien van ‘Tankman’, de man die een rij tanks op het Tiananmenplein tegenhoudt. Van de honderd wisten slechts vijftien jongeren waar de foto over ging.

Het is soms beter van niets te weten, want zoals Lim zegt in haar boek People’s Republic of Amnesia: “Herinneringen zijn gevaarlijk in een land dat was gebouwd om te functioneren op basis van nationaal geheugenverlies.”

Internetfora zoals Weibo geven ontevreden jongeren tegenwoordig de kans om stoom af te blazen, maar de overheid timmerde de mogelijkheden die woede tot actie om te zetten, zo goed mogelijk dicht. De eerste internetwet stamt uit 1997 en schrijft voor dat forumberichten de nationale veiligheid niet in gevaar mogen brengen, een term die naar believen alle kanten op te buigen is.

Tegenwoordig mogen Wechat-groepen niet meer dan 500 leden hebben, en de moderator van een groep is persoonlijk verantwoordelijk voor wat leden posten. Bij politiek gevoelige opmerkingen of oproepjes op Weibo kan de censor een account sluiten. Elke verwijzing naar ‘4 juni’, ‘1989’ of ‘tankman’ valt daaronder.