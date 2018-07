Chaos in Britse regering compleet: na David Davis stapt ook Boris Johnson op

Een week is een lange tijd in de politiek, is een beroemd gezegde in Westminster. Maar nu blijkt zelfs een weekend genoeg om de sfeer helemaal te doen omslaan. Vrijdag was premier May nog opgetogen over het bereikte akkoord met haar ministers. De Britse regering had eindelijk een compromis bereikt over hoe de toekomstige relatie met de EU eruit moest zien. Maar maandag stapte ineens een van haar belangrijkste ministers op.

David Davis kon zich na twee dagen nadenken niet langer vinden in de verzachting van de brexit-voorwaarden die in het compromis staan. May wil namelijk geen vrij verkeer van personen en diensten, maar wel het vrij verkeer van goederen in stand houden. Om zo de industrie tegemoet te komen en te zorgen dat brexit niet ten koste gaat van banen.

Veel pro-brexit­par­le­ments­le­den steunden het kabinet zolang Davis er het vertrouwen in uitsprak

Maar daarvoor moeten de Britten tot in lengte van jaren EU-regels blijven overnemen op het gebied van handel. Onbespreekbaar voor Davis. Die daarnaast vreest dat Brussel de Britten zal dwingen om nog meer concessies te doen. "We geven te veel, te makkelijk weg", zei Davis tegen de BBC. Ook minister van buitenlandse zaken Boris Johnson maakte bekend dat hij opstapt.

Broos en kruimelig Zo storten zij May in haar zoveelste crisis. Allereerst omdat de vrees bestaat dat er met Davis en Johnson nog meer ministers zullen volgen. En dan zijn er nog de minder zichtbare staatssecretarissen en ministers die het met Davis eens zijn. Houden zij vast aan de eenheid in het kabinet, zoals ze die vrijdag nog met een toast na het eten uitspraken? De zogenaamde eenheid rondom de kabinetstafel blijkt zo broos en kruimelig als een droog stuk cake. Daarnaast waren Davis en Johnson belangrijk voor de balans in de fractie en de regering. Veel pro-brexitparlementsleden steunden het kabinet zolang zij er hun vertrouwen in uitspraken. Nadat May vorig jaar juni tegen een desastreuze verkiezingsnederlaag aanliep, was Davis de eerste minister die haar publiekelijk steunde. Het zorgde er mede voor dat ze overleefde. David Davis in het Brits parlement na zijn aftreden als minister voor brexitzaken. © AP Die steunpilaar is nu verdwenen en direct ruiken de Conservatieve brexiteers bloed. Ze eisen nu dat May haar compromisvoorstel van vrijdag aanpast en zich alsnog uitspreekt voor een harde brexit. "Dit voorstel stinkt aan alle kanten", zei parlementslid Marcus Fysh. "De premier moet het veranderen." Hij weigerde daarbij het vertrouwen in May uit te spreken. Het is voor May te hopen dat het fanatieke brexit-deel van de fractie tot bedaren komt Een woordvoerder van de premier gaf aan dat ze dat absoluut niet van plan is. "Dit is het bereikte akkoord en daar gaan we over onderhandelen met de EU." Dus een botsing met een stuk of 60 dwarsliggers in de fractie ligt op de loer. May weet dat er 48 Conservatieve parlementariërs nodig zijn - 15 procent van de fractie - om een leiderschapsverkiezing te rechtvaardigen. Dan zal de totale fractie over haar stemmen. Het lijkt op dit moment onwaarschijnlijk dat het zo ver komt. Ook is de kans dat ze zoiets verliest niet enorm, maar het valt zeker niet uit te sluiten. En daarmee is dus de eenheid van vrijdag totaal verdwenen en is het te hopen dat het fanatieke brexit-deel van de fractie nu tot bedaren komt. Een week is een lange tijd in de politiek voor Theresa May, zeker deze week. Davis' opvolger Dominic Raab verlaat Downing Street nr 10 na zijn benoeming. © EPA

Dominic Raab De nieuwe minister voor brexit-zaken is de 44-jarige Dominic Raab. Van huis uit advocaat en sinds acht jaar lid van het Lagerhuis. Hij was staatssecretaris voor huisvesting in het kabinet-May en werd al vaker genoemd als potentieel minister.

Belangrijk is dat Raab uitgesproken pro-brexit is. Een bewuste keuze van May, om daarmee de delicate balans in de regering tussen zij die voor en zij die tegen de brexit stemden in stand te houden. Het lijkt logisch dat Raab zich heeft gecommitteerd aan het compromis van May. Maar interessant wordt wat zijn rol als onderhandelaar namens de Britse regering precies zal worden. In de afgelopen maanden viel op dat May steeds meer de onderhandelingen naar zichzelf toetrok en haar eigen vertrouweling Oliver Robins inzette als schakel tussen Londen en Brussel - daarmee Davis regelmatig passerend.

