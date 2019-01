Chagrijn in coalitie over klimaat-uitspraken Dijkhoff

Ruzieachtige taferelen waren de coalitie tot nu toe bespaard gebleven, maar gisteren was het chagrijn bij sommige regeringsfracties voelbaar. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff kreeg tijdens het coalitieoverleg de wind van voren van zijn collega’s.

Aanleiding was een interview met Dijkhoff zaterdag in De Telegraaf. Daarin zei hij niet alle maatregelen uit het klimaatakkoord te willen uitvoeren: “Dit is niet mijn akkoord.” Hij zinspeelde erop het kabinet te laten vallen als de klimaatplannen te rigoureus zijn. D66-fractievoorzitter Rob Jetten noemde hij een ‘drammer’.

Verkeerd gevallen

Afgelopen weekend had Dijkhoff al gebeld met Jetten en ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers, bij wie de harde woorden verkeerd waren gevallen. Maandag volgde een lang coalitieoverleg tussen de fractievoorzitters van de regeringspartijen en de premier en vicepremiers.

De andere fracties wilden weten of de VVD nog wel achter de voorgestelde maatregelen staat. Vicepremier Kajsa Ollongren zei dat ze ‘niet van dit soort woorden houdt’. CDA-leider Sybrand Buma had in drie dagen tijd drie VVD’ers in interviews harde uitspraken horen doen. Vrijdag had premier Mark Rutte gezegd dat hij raddraaiers ‘het liefst persoonlijk in elkaar zou slaan’. Maandagochtend zei VVD-Kamerlid Wybren van Haga in het Financieele Dagblad dat minister Sigrid Kaag voor buitenlandse handel ‘soft’ beleid voert. De profileringsdrang van de VVD werd de andere fracties iets te gortig.

Als het je niet bevalt, dan gaan we de on­der­han­de­lin­gen niet overdoen Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie

Tijdens het coalitieoverleg werden de plooien gladgestreken. Dat gesprek was soms stevig verlopen, zei premier Rutte na afloop. “We hebben een goede discussie gevoerd, dat verliep bij tijd en wijle pittig.” Volgens Rutte ondersteunen alle partijen nog steeds het concept-Klimaatakkoord dat vlak voor kerst werd gesloten. Als het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de daarin voorgestelde plannen hebben doorgerekend, moet het kabinet beslissen welke maatregelen het neemt en in welke mate. Rutte: “We staan voor de doelstellingen en we staan voor de randvoorwaarden. Doel is dat dit een CO 2 -reductie van 49 procent oplevert, maar wel op een manier dat we het ook kunnen meemaken.”

Hoewel Rutte het na afloop weersprak, had Segers (CU) in de woorden van Dijkhoff wel degelijk gelezen dat die wilde morrelen aan het akkoord en aan de ambities. Tijdens het overleg wilde Segers van de VVD-fractievoorzitter weten of hij de klimaatambities van het kabinet nog wel steunt. “We kunnen onze handen niet van het akkoord aftrekken. Als het je niet bevalt, dan gaan we de onderhandelingen niet overdoen.” Dijkhoff bevestigde tijdens het coalitieoverleg aan Segers dat hij nog altijd achter het concept-Klimaatakkoord staat.