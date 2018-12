CDA ziet in advocaat Rutger Ploum de gedroomde voorzitter

Advocaat Rutger Ploum (54) wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe voorzitter van het CDA. Hij is de enige kandidaat van het partijbestuur. Er waren ook andere belangstellenden, maar volgens de huidige voorzitter, Ruth Peetoom, stak Ploum er ‘met kop en schouder bovenuit’. Er kunnen zich nog tegenkandidaten melden; in februari kiest het CDA-congres de nieuwe voorzitter.

Lees verder na de advertentie

De katholiek Ploum zit al zes jaar in het partijbestuur als secretaris. Hij is advocaat in Rotterdam en medeoprichter van een advocaten- en notarissenkantoor. Tot begin dit jaar heette dat Ploum Lodder Princen en nu kortweg Ploum. Er werken ongeveer honderd mensen.

De beoogd voorzitter wil meer discussie in de partij en ‘minder krampachtigheid’ over andere meningen

De beoogd voorzitter wil meer discussie in de partij en ‘minder krampachtigheid’ over andere meningen, zei hij gisteren bij de presentatie van zijn kandidatuur op het partijkantoor in Den Haag. “We moeten niet moeilijk doen als er een keer een stuk in de krant staat van partijprominenten die een afwijkende opvatting verkondigen.”

Meer openheid is goed voor het CDA, denkt Ploum. Dat betekent ook dat er debat kan zijn over de koers van het kabinet, waarin het CDA zit: “Afschaffing van de dividendbelasting bijvoorbeeld had van mij niet gehoeven. Dat was een speeltje van Rutte.” Verder stelt hij zich ten doel het CDA te verbreden. Hij wil meer Nederlanders van buitenlandse afkomst, vrouwen en ondernemers aan het CDA binden. Ook moeten niet-leden mee kunnen praten.

Lees ook: