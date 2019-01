CDA-prominenten misten compassie bij Kamerfractie

De telefoon van Joël Voordewind rinkelt. Het is vrijdagavond, D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen hangt aan de lijn. Hij wil zijn ChristenUnie-collega alvast waarschuwen. Zaterdagochtend zal het AD groot nieuws brengen: D66 en CDA pleiten voor een soepeler kinderpardon.

Voordewind reageert verheugd. En verrast. De draai van de christen-democraten overvalt hem die avond. Tijdens de kabinetsformatie was verruiming van het kinderpardon een van de belangrijkste wensen van de ChristenUnie, maar het zat er niet in. VVD én CDA voelden daar niks voor. Partijleider Gert-Jan Segers zei bij de presentatie van het regeerakkoord: “Dit is een enorm bittere pil.”

Onze vraag was: waar is de compassie? Dat heeft Sybrand overtuigd Rein Willems, CDA-lid

De afgelopen maanden heeft de ChristenUnie achter de schermen meerdere keren de collega’s in de coalitie gepolst of er viel te spreken over versoepeling van het kinderpardon. Het antwoordde luidde steevast ‘nee’. Ook toen Segers de kwestie aan de orde stelde tijdens een overleg met de andere fractievoorzitters bleef de deur dicht. Daarom is de verwondering bij de ChristenUnie zo groot: waarom gaat het CDA nu alsnog overstag?

Broederlijke gesprekken Een belangrijke rol daarbij is weggelegd voor Rein Willems, gepensioneerd directeur van Shell Nederland en oud-lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Willems spreekt de afgelopen maanden een aantal keren met partijleider Sybrand Buma en Madeleine van Toorenburg, in de CDA-Kamerfractie belast met de portefeuille asiel. Willems: “Onze vraag was: waar is de compassie? Dat heeft Sybrand overtuigd. Het is zeer te prijzen dat hij tot het besef kwam dat er iets moest gebeuren. Wij hadden echt broederlijke gesprekken.” Rein Willems is de spin in het web van Haagse kerken. Hij is lid van de Algemene Kerkenraad en, wellicht belangrijker, voorzitter van het bestuur van Stek, een organisatie met allerlei maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kerk en samenleving. Eén van de panden van Stek biedt ruimte aan kerkasiel: in de Bethelkapel is sinds 26 oktober een kerkdienst gaande voor de Armeense familie Tamrazyan.

Familie Tamrazyan Als voorzitter van de organisatie achter de Bethelkapel verdiept Willems zich in de familie Tamrazyan en andere asielzaken. “Ik vroeg mij af: wat zijn dit voor mensen? Soms zijn verhalen bij elkaar gelogen, maar dit zijn geen verzinsels. Deze familie heeft nooit zelf tegen de staat geprocedeerd. Er is hen geen recht gedaan. Ik ben van het recht en denk dat de overheid heeft gefaald.” Willems overlegt overigens ook met D66 en ChristenUnie. “De VVD wilde niet praten”, zegt hij. Naast Willems is ook Sandra Wolvekamp, fractievoorzitter van het CDA in Meppel, zeer actief. “Dit onderwerp leeft breed in het CDA”, zegt ze. “De hele partij bekommert zich hierom. Dit is typisch CDA. Het gaat om het evenwicht tussen de verantwoordelijkheid die mensen zelf hebben en de zorg voor kwetsbaren.” Een maand geleden is Wolvekamp begonnen met het verwerven van steun voor een resolutie voor het partijcongres van 9 februari. Sindsdien, zegt zij, komen er iedere dag nieuwe adhesiebetuigingen binnen in de mailbox. De resolutie verzoekt de fractie in de Tweede Kamer ‘om met een oplossing te komen voor gewortelde kinderen’. Wolvekamp wil de oproep nog steeds in stemming brengen op het partijcongres. “Er is bij de fractie in de Tweede Kamer sprake van een gewijzigd inzicht. Onze resolutie ondersteunt dit.” De Meppelse CDA’er laat zich niet uit over de vraag of uitzettingen die de komende tijd op stapel staan opgeschort moeten worden. “De resolutie gaat over de algemene situatie van asielkinderen, niet over individuele gevallen.”

Roer om Wolvekamp spreekt niet zelf met Buma. Dat deed partijvoorzitter Ruth Peetoom. Die wordt maandenlang bestookt met signalen van afdelingen dat het roer om moet. CDA-leden benaderen de fractie in Den Haag. Twee van hen, het echtpaar Ans en Govert van der Boom uit Harderwijk, schrijven: “Beste Sybrand, Wij zijn beiden al ruim 50 jaar lid van het CDA en zijn voorgangers maar nog nooit eerder hadden wij hier zoveel moeite mee. (…) Wij schamen ons voor de CDA-fractie en het CDA in de coalitie.” Rein Willems zegt dat ook andere prominenten de fractie hebben benaderd. Hij noemt geen namen. Willems: “Ik heb tegen Sybrand gezegd dat ik denk dat de resolutie van Meppel op het partijcongres zeker wordt aangenomen. Het CDA straalt niet genoeg barmhartigheid uit.” Voor Buma en Van Toorenburg is het een optelsom. Druk vanuit de achterban, nieuwe rapporten over de psychische schade die uitzettingen bij kinderen veroorzaken. De fractie gaat overstag. CDA en D66 slaan de handen ineen en zoeken de krant op. Niet alleen de ChristenUnie krijgt die vrijdagavond een telefoontje, ook de VVD wordt ingeseind.

