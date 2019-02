CDA-lijsttrekkers: Klimaatambitie mag wel wat minder

Een Nederlandse ‘kop’ op de Europese doelen betekent dat wij voor veel geld de problemen van andere landen oplossen Provinciale lijsttrekkers van het CDA

Lees verder na de advertentie

Het kabinet, waarvan het CDA onderdeel is, streeft naar een CO 2 -reductie van 49 procent in 2030. Onlangs nam de Tweede Kamer de Klimaatwet – een initiatiefwet van onder andere het CDA – aan, die deze ambitie bevestigt. Desondanks vinden de lijsttrekkers dat Nederland zich moet aansluiten bij andere Europese landen, die streven naar 40 à 45 procent reductie. “Een Nederlandse ‘kop’ op de Europese doelen betekent dat wij voor veel geld de problemen van andere landen oplossen en dat de concurrentiepositie voor mkb’ers en grote bedrijven verslechtert.”

Gespreksstof De oproep van de provinciale kopstukken levert in ieder geval gespreksstof op voor het klimaatdebat van woensdagmiddag. Dat gaat officieel over de stand van zaken rond het klimaatakkoord en de extra doelstelling waartoe de staat door de rechter in de Urgenda-zaak is verplicht. De lijsttrekkers zullen ook van CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma willen weten of hij het Nederlandse klimaatdoel onverminderd steunt. Die vraag zal ook gesteld worden aan zijn VVD-collega Klaas Dijkhoff, die enkele weken geleden in De Telegraaf afstand nam van het akkoord. Het debat zou oorspronkelijk vorige week plaatsvinden. Toen besloot de voltallige oppositie om zich terug te trekken uit het debat, omdat Dijkhoff niet aanwezig was. Het is niet voor het eerst dat het CDA op de rem trapt, wat betreft de groene ambities van het kabinet. Eerder voorspelde Buma al een ‘Fortuyn-achtige revolte’ als het kabinet al te rigoureuze klimaatmaatregelen zou nemen.

Dromen en drammen Opvallend aan de ingezonden brief van woensdag is dat de lijsttrekkers oproepen tot een ‘realistisch’ tempo bij de uitvoering van de plannen en dat zij vinden dat het voorbij moet zijn met ‘dromen en drammen’. Dat laatste kan gezien worden als een sneer naar D66-fractievoorzitter Rob Jetten, die door Dijkhoff ook al ‘drammer’ werd genoemd. Zaterdag houdt het CDA een congres in Amsterdam. De twaalf lijsttrekkers zullen hun oproep daar als motie inbrengen. Een ander deel van de achterban wil juist dat de partij voorop gaat lopen in de klimaatdiscussie. Een motie van de CDJA, de jongerenvereniging van de partij, vraagt de partij om de nadruk meer te leggen op de kansen die de energietransitie biedt.

Lees ook: