CDA kiest voor Heerma terwijl het wacht op een nieuwe leider

Dinsdagochtend, iets na elven, gaat de deur open bij de fractiekamer van het CDA. Onder luid applaus van fractieleden wordt hun nieuwe voorzitter gepresenteerd door Sybrand Buma, die aan de slag gaat als burgemeester van Leeuwarden, en Kamerlid Pieter Omtzigt, die de selectieprocedure leidde.

De keuze van de fractie voor Heerma mag geen verrassing heten. Hij was de afgelopen jaren de rechterhand van Buma en lid van het fractiebestuur. Zijn naam ging al direct rond nadat de gemeenteraad van Leeuwarden vorige week donderdag besloot dat Buma de nieuwe burgemeester moet worden.

De 41-jarige Pieter Heerma, sinds 2012 Tweede Kamerlid, maakt meteen bij benoeming bekend dat hij niet zinspeelt op het partijleiderschap. “Iemand moet het schip leiden richting de volgende verkiezingen”, aldus Heerma tijdens zijn eerste toespraak. “Ik heb niet de ambitie om partijleider te worden.” In plaats daarvan richt hij zich op stabiliteit binnen de partij en zijn fractie. “Ik sta hier niet met een gevoel van ambitie, maar met een gevoel van plichtsbesef.”

Kabinetsarchitect

Dat Heerma geen ambitie heeft om lijsttrekker te worden voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, zorgt ervoor dat de christen-democraten zich nu in alle rust kunnen richten op de vraag wie dan wél het gezicht moet worden van het nieuwe CDA. Voor die positie worden al verschillende namen genoemd, onder wie minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) en Wopke Hoekstra (financiën).

De nieuwe fractievoorzitter is ‘een van de architecten van het kabinet’, zoals partijgenoot Madeleine van Toorenburg hem noemde. Heerma en Buma vormden samen het CDA-onderhandelingsteam tijdens de formatie van Rutte III. Heerma kent het regeerakkoord uit zijn hoofd. Dat is prettig voor de coalitie, die vorig jaar oktober het vertrek van D66’er Alexander Pechtold, een andere steunpilaar van dit kabinet, moest zien te verwerken.

Dat de nieuwe ‘tussenpaus’ uit de rechterflank van de partij komt, is een verzekering voor de christen-democraten dat er weinig zal veranderen tot de verkiezingen over twee jaar. Onder Buma maakte CDA een ruk naar rechts, waar niet iedereen binnen de partij gelukkig mee was. Een eventuele verschuiving naar links zal pas plaatsvinden onder de nieuwe, nog te kiezen partijleider.