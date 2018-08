CDA-icoon Hannie van Leeuwen (92) overleden

CDA-leider Sybrand Buma noemt het overlijden van Van Leeuwen "een groot verlies voor de partij. Gedreven, kordaat en strijdbaar. Dat zijn de woorden die het leven van Hannie van Leeuwen karakteriseren, in het verzet en in de politiek."

Partijvoorzitter Ruth Peetoom noemt Van Leeuwen "een vrouw uit een stuk, iemand die zich in haar leven en in de politiek principieel en hartstochtelijk verzette tegen onrecht en streed voor wie kwetsbaar was."

Hannie van Leeuwen werd in 1926 geboren in een Delfts leraarsgezin. Haar vader was gereformeerd, haar moeder hervormd. Na mulo (meer uitgebreid lager onderwijs) en handelsavondschool volgde ze de opleiding tot maatschappelijk werkster. Tijdens de oorlog werkte Van Leeuwen als koerierster voor de militaire spionagegroep Albrecht Hollands Glorie.

In 1966 kwam ze voor de ARP in de Tweede Kamer, waar ze tot 1978 zou blijven. Vanwege haar kloeke tred én haar voorkeur voor F16's verwierf ze daar de bijnaam 'Straaljager' Hannie. In 1995 keerde ze terug in de Haagse politiek, nu als senator voor het CDA. Ze was voorzitter van de vaste commissie voor volksgezondheid en woordvoerster sociale zaken. In 2007 nam ze op eenentachtigjarige leeftijd afscheid van het Binnenhof.