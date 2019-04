CDA’er Arie Oostlander (1936-2019) zette zich af tegen almachtige overheid én de onbeteugelde vrije markt

De uit de ARP afkomstige Oostlander verzamelde in de jaren tachtig een aantal, voornamelijk ook gereformeerde, jongeren om zich in het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Mensen als Ab Klink en een nog piepjonge Balkenende. Ze waren een luis in de pels van de partijleiding, maar hun invloed groeide, zeker toen het CDA in de oppositie verdween na de verkiezingsnederlaag in 1994 en de acht jaren paarse samenwerking begonnen.

Onder leiding van Oostlander ontwikkelde zich een nieuwe CDA-ideologie die zich afzette tegen de almachtige overheid en tegelijkertijd via maatschappelijke verbanden probeerde het liberale mechanisme van de vrije markt te beteugelen. Onder zijn verantwoordelijkheid verscheen het invloedrijke rapport ‘Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij’, waarin werd geconstateerd dat de verzorgingsstaat een geestelijk klimaat had bevorderd waarin mensen hun verantwoordelijkheid voor de toekomst uit het oog waren verloren.

Waarden en normen

Oostlander, die namens het CDA lid was van het Europees Parlement, had later ernstige kritiek op de wijze waarop Balkenende als premier deze notie in beleid omzette. De premier was goed begonnen door waarden en normen centraal te stellen, aldus Oostlander, maar helaas werkte Balkenende dat meer en meer uit in de richting van ‘een burgerlijke moraal en onvoldoende in politiek beleid’.

In het Europees Parlement was Oostlander een prominent lid dat rapporteerde over de uitbreiding van de EU. Hij maakte zich sterk voor een kandidaat-lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie.

Oostlander had ernstige kritiek op het besluit van het CDA om in 2010 in zee te gaan met de PVV. Zijn argument: “Het marginaliseren en beledigen van minderheden staat haaks op het Evangelie”.