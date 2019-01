CDA en D66 willen het kinderpardon versoepelen

‘Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders’ Van Toorenburg

Nu valt ongeveer 92 procent van alle asielkinderen en hun ouders buiten het kinderpardon. Dat aantal kan volgens CDA en D66 fors omlaag, schrijft het AD. Samen met de ChristenUnie (CU) zijn nu drie van de vier partijen binnen de coalitie met de VVD voor een versoepeling. Bij de vorming van de regering waren D66 en CU al voorstander van verruiming. Het CDA blijkt nu van mening veranderd.

In een plan aan staatssecretaris Mark Harbers van asiel stellen de partijen voor het 'meewerkcriterium’ te veranderen in een ‘tegenwerkcriterium'. Als een gezin dan een afspraak met de immigratiedienst mist, is hun asielaanvraag niet meteen van tafel. Dat is nu wel het geval. “Zo straf je niet dat kind dat een keer een afspraak mist, maar ouders die moedwillig asielprocedures stapelen en traineren’’, zegt CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg tegen de krant.

Naast een verandering van het ‘meewerkcriterium’ willen CDA en D66 ook dat de naar schatting vierhonderd zaken van kinderen die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen, opnieuw worden bekeken.

Tot slot stellen de partijen voor asielverzoeken van kinderen met gezinnen met voorrang te behandelen. Na afwijzing door de rechter moet direct een helder ‘vertrekplan’ worden opgesteld. “Het gaat erom schrijnende gevallen in de toekomst te voorkomen,” aldus D66-Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen.

