Catalonië telt gespannen af naar onzekere referendumdag

Catalonië koerst morgen af op een uiterst riskante krachtmeting met Madrid. Behalve een bevredigende oplossing voor beide kemphanen zijn vrijwel alle scenario’s denkbaar. In de straten van Barcelona hangt een gelaten en tegelijk gespannen sfeer in afwachting van het omstreden onafhankelijkheidsreferendum dat tot een ongekende politieke crisis in Spanje heeft geleid.

Vaststaat dat van een normale stembusgang geen sprake is. Madrid noemt de volksraadpleging met een uitspraak van het Constitutionele Hof in de hand illegaal en neemt al weken maatregelen om het referendum te laten mislukken. Donderdag nog nam de Guardia Civil in een loods stembussen en miljoenen stembiljetten in beslag. Eerder werden belangrijke referendumorganisatoren aangehouden. Potentiële stemlokalen worden verzegeld en Catalanen die toch meewerken aan de verkiezingen riskeren torenhoge boetes.

Ondertussen kijkt de wereld met verbijstering naar het conflict in EU-land Spanje

Hoewel de Spaanse premier Mariano Rajoy stug volhoudt dat er morgen überhaupt geen referendum in Catalonië plaatsvindt, plakt het ja-kamp ’s avonds verkiezingsposters met Votarem (Catalaans voor ‘wij stemmen’) op de muren. Want regiopresident Carles Puigdemont weet het zeker: op 1 oktober moeten de Catalanen zelf beslissen of zij zich willen afscheiden van Spanje.

Uitslag staat vrijwel vast Is de uitkomst ‘ja’, dan wordt binnen 48 uur de onafhankelijke republiek Catalonië uitgeroepen. De kans dat een dergelijke uitslag eruit rolt staat vrijwel vast. Over een minimale opkomst die de Catalaanse president Puigdemont daarbij nodig acht, heeft hij zich niet uitgelaten. De stemverhouding kan bepaald worden door de separatisten. Want Catalanen die niets zien in het referendum of onafhankelijkheid gaan mogelijk niet naar de stembus. Al zijn sommigen van hen dat nu toch van plan, als protest tegen het harde optreden van Madrid. De Catalaanse regioregering heeft een plan bedacht om Madrid te omzeilen en het referendum toch door te laten gaan. De grote vraag is wat de politie gaat doen. Het is aannemelijk dat agenten in belangrijke steden als Barcelona kiezers letterlijk zullen beletten te gaan stemmen. Mogelijk laten ze de kleine dorpen vanwege het beperkte electorale belang ongemoeid. De opstelling van de Catalaanse politieagenten zou nog weleens cruciaal kunnen worden. De minister van binnenlandse zaken heeft hen dan wel onder bevel van Madrid geplaatst, maar hun separatistische politiebaas Trapero blijft vaag over hoe hij zal handelen.