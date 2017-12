Catalonië kijkt naar radicale splinter

Met bakken komt de regen uit de hemel en gutst over de zandsteenkleurige huisjes rond het verlaten dorpsplein van het Catalaanse gehucht Verges. Op het eerste gezicht is er weinig bijzonders te zien aan het dorp dat 1150 inwoners telt, ware het niet dat hier de radicaal-linkse separatisten van de Kandidatuur Volkseenheid (CUP) met een absolute meerderheid de scepter zwaaien.

Radicaal-democratisch, feministisch, ecologisch, antifascistisch, links en onafhankelijkheidsgezind zijn de kernwoorden van de partij. Verges is een van de 'proeflaboratoria' van de CUP, die de afgelopen jaren macht verwierf in Catalaanse gemeenten. Van een twintigtal wethoudersposten in 2007 tot bijna 400 in 2015. In het regioparlement waren zij bij de vorige verkiezingen als gedoogpartner met tien van de 135 zetels bovendien de sleutel voor een meerderheid van de separatistische regeringscoalitie.

Radicale stijl Ondanks de afkeer die de CUP van het establishment zegt te hebben, steunde zij voormalig regiopresident Carles Puigdemont door dik en dun, uitmondend in het verboden onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober. Hoewel er werd gegrinnikt om de radicale stijl van de soms bebaarde, met piercings doorboorde parlementsleden die steevast de vuist in de lucht gooiden, zijn zij nu wederom belangrijk. Bij de regioverkiezingen morgen kan het handjevol zetels dat de CUP hoopt binnen te harken opnieuw doorslaggevend zijn voor een zege van de separatisten. Na 2,5 jaar CUP-bewind van de burgervader Ignasi Sabater (37) is Verges nog ver verwijderd van een utopistisch heilstaatje "Zo radicaal zijn wij niet hoor", sust de burgemeester van Verges, Ignasi Sabater (37), gehuld in een bordeauxrode hoody, al te hoog gespannen verwachtingen. Want na 2,5 jaar CUP-bewind van de burgervader is Verges nog ver verwijderd van een utopistisch heilstaatje. Al ontbreken uitgebreide sociale programma's voor minderbedeelden niet. En heeft Sabater ingezet op het meebeslissen van de bewoners in tal van politieke commissies. Die hebben er al voor gezorgd dat de vele verkeersopstoppingen in het dorp werden opgelost. Het eens zieltogende kinderdagverblijf lijkt na een opknapbeurt door de dorpelingen weer zo goed als nieuw. "Wij werken veel met andersdenkenden samen", vertelt Sabater. "Met de Paasoptocht loop ik mee als Jezus". De opvallende machtsfactor aan het Catalaanse politieke firmament wordt door sommigen gezien als het politieke gevolg van radicale separatistische groepen uit de jaren zeventig en tachtig. De bekendste is Terra Lliure (Vrij Land). De terreurbeweging poogde uit te groeien tot een Catalaanse pendant van de Baskische ETA. Carles Sastre (62), nu secretaris-generaal van de separatistische vakbond, was medeoprichter van Terra Lliure en zat elf jaar achter de tralies voor een moordaanslag. "Wij waren teleurgesteld in de transitie naar democratie en dit leek toen de juiste weg", legt Sastre uit in het vakbondsgebouw in Barcelona, precies tegenover het politiebureau waar hij naar eigen zeggen meermaals gemarteld werd door de politie. Maar Terra Lliure wist zich niet zo machtig te maken als de ETA. En maakte aanzienlijk minder slachtoffers (vijf doden, onder wie vier van de eigen beweging) dan de ETA, voordat de terreurgroep zich bij gebrek aan een bestaansrecht begin jaren negentig ophief. In die periode was er onder de toenmalige Catalaanse leider Jordi Pujol een opleving van de Catalaanse cultuur. Extreme geluiden kregen daardoor geen kans. "Bovendien nam over de hele wereld de steun voor de gewapende strijd af", vertelt Sastre.