Catalonië biedt Spanje een vluchtroute

Na het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum dat Spanje op zijn grondvesten deed schudden, is de grote vraag of de afscheiding van de regio nu werkelijk aanstaande is. Gesteund door 90 procent ja-stemmers tijdens een omstreden stembusgang zei regiopresident Puigdemont vandaag daar werk van te gaan maken. Al geeft hij de Spaanse premier Rajoy nog één kans om het tij te keren.

Als Spanje internationale bemiddeling toestaat in het conflict wil hij het plan in de ijskast zetten. Wat de Catalaanse inzet tijdens zo’n bemiddeling zal zijn, is nog niet bekend.

Maar het lijkt niet aannemelijk dat Madrid na het doorgedrukte referendum de Catalanen nu opeens wél als gelijkwaardige gesprekspartner accepteert. Volgens Madrid hebben Puigdemont en consorten zich juist volledig gediskwalificeerd.

Puigdemont lijkt nu behendig te manoeuvreren om zijn on­af­han­ke­lijk­heids­plan een zweem van legitimiteit mee te geven

De regiopresident kondigde aan dat hij het Catalaanse parlement zal laten stemmen over de referendumuitslag. Waarna de onafhankelijkheid dan echt een feit zou moeten zijn. Het is een hamerstuk, want Puigdemont heeft een nipte meerderheid van separatistische partijen achter zich. Morgen wordt bepaald wanneer deze zitting van het regioparlement plaatsvindt. Waarschijnlijk zal dat dit weekend zijn.