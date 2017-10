Catalanen nemen risico met revolte

Regiopresident Carles Puigdemont wil binnen enkele dagen eenzijdig de onafhankelijkheid van de Catalaanse Republiek uitroepen. Hij mikt waarschijnlijk op dinsdag. Maar het politieoptreden van Madrid op de referendumdag en de toespraak van de koning wijzen erop dat de regering-Rajoy dit niet zomaar zal laten gebeuren.

Zo is het aannemelijk dat de van maandag naar dinsdag verplaatste bijeenkomst van het Catalaanse parlement, waar Puigdemont wil spreken, geblokkeerd zal worden. Het Constitutionele Hof verbood de sessie namelijk, zoals het ook het onafhankelijkheidsreferendum in de ban deed.

Staatsgreep?

Al weken spreekt de Spaanse politiek over de inzet van wetsartikel 155 om de crisis in Catalonië te bezweren. Hierdoor kan de relatieve autonomie die de regio heeft deels worden teruggedraaid en gaat de macht over naar Madrid. De Spaanse staat neemt dan namelijk het bestuur van de Catalaanse instituties tijdelijk over, waar zij dit nodig acht. Om zo de 'grondwettelijke orde' te herstellen.

Prins Carlos van Bourbon-Parma riep de partijen op de vrede te bewaren. © Giuseppe Cacace/ANP

De Spaanse senaat, die het gebruik van '155' moet goedkeuren, bepaalt in welke mate de wet precies wordt ingezet. Rajoy's conservatieve Volkspartij (PP) heeft een absolute meerderheid in de senaat. De Spaanse Tweede Kamer, waar de PP juist in minderheid regeert, is echter verdeeld. Alleen Ciudadanos, 's lands vierde partij, wil het onomwonden. Terwijl de grootste oppositiepartij PSOE twijfelt. Podemos is mordicus tegen.

Nu de Volkspartij openlijk over een 'staatsgreep' in Catalonië spreekt, is het mogelijk dat de kopstukken van de regering-Puigdemont arrestatie wacht. De regiopresident zelf en zijn 'ministers' kunnen jarenlange gevangenisstraffen krijgen. Het is ook mogelijk dat het Spaanse leger tijdelijk de macht overneemt in de regio. Bovendien zal Madrid met '155' in de hand waarschijnlijk regionale verkiezingen forceren.