Catalanen hebben nu alle aandacht van de wereld

Eén slag hebben de Catalaanse separatisten alvast gewonnen. Drie dagen voor het omstreden onafhankelijkheidsreferendum zijn de ogen van de wereld op de opstandige regio in het noordoosten van Spanje gericht.

Dat is niet per se de verdienste van de Catalaanse lobby die al jaren probeert internationale steun voor afscheiding te verwerven. Want leek de stembusgang een paar maanden geleden nog enkel een schim aan de horizon, nu houdt het politieke schaakspel tussen Madrid en Barcelona de gemoederen ook buiten de landsgrenzen bezig.

Geweldig land De Amerikaanse president Trump sprak zich er dinsdag publiekelijk over uit tijdens een bezoek van Mariano Rajoy aan Washington. Spanje is een 'geweldig land' dat 'verenigd moet blijven', verklaarde Trump met aan zijn zijde de conservatieve Spaanse premier, die geen middel lijkt te schuwen om het referendum te blokkeren. Maar Rajoy voelt zich ook gesteund door Brussel en de meeste Europese regeringsleiders. Voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zei dat Europa toch zeker niet geregeerd wordt door 'de wet van de sterksten', verwijzend naar de Catalaanse separatisten die ondanks een verbod van het Spaanse Constitutionele Hof proberen de stembusgang door te drukken.

Wil van het volk Dit betekent overigens niet dat enkel de separatisten - volgens recente peilingen een minderheid - de enige zijn die het referendum zien zitten. De woordvoerder van premier Viktor Orbán zei over de Catalaanse kwestie dat Hongarije 'de wil van het volk' zal respecteren, hoewel onduidelijk bleef of het land een onafhankelijk Catalonië zou erkennen. En in het kielzog van Hongarije kijkt Rusland handenwrijvend naar de onrust die de Catalaanse crisis in Europa teweegbrengt. De pro-Russische tv-zender Russia Today (RT) draait overuren om het conflict uit te lichten. El País beschuldigde RT onlangs van propaganda. Al kan ook niet gezegd worden dat de Madrileense krant de Catalaanse kwestie altijd even gebalanceerd duidt. De kans is groot dat hoogst­waar­schijn­lijk enkel de overtuigde separatisten komen opdraven