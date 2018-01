Catalaanse separatisten willen wederom Puigdemont als regiopresident

De eventuele benoeming maakt de weg vrij voor een nieuwe confrontatie met Madrid. Puigdemont was tenslotte de drijvende kracht achter het onafhankelijkheidsreferendum van vorig jaar. Vervolgens riep hij de onafhankelijkheid uit.

Het is overigens onzeker of Puigdemont uberhaupt verkozen kan worden, omdat hij niet fysiek aanwezig kan zijn in het par­lement. De ex-regiopresident zit momenteel in ballingschap in België om zijn straf in Spanje te ontlopen.

Voorafgaand aan een eventuele benoeming moet Puigdemont verplicht een toespraak geven in het re­gio­par­le­ment.

Madrid wil Puigdemont veroordelen voor het organiseren van een illegaal referendum, opruiing en misbruik van belastinggeld. Samen met enkele oud ministers bevindt de Catalaanse politicus zich in Brussel. Eerder zei Puigdemont dat hij pas zou terugkeren nadat hem garanties zijn gegeven door de Spaanse overheid, maar wat die zijn blijft onduidelijk.