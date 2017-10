Catalaanse separatisten raken verdeeld

Carles Puigdemont gaat een weekend van wikken en wegen tegemoet. Maandag verlangt de Spaanse premier Mariano Rajoy een antwoord van de Catalaanse leider op de vraag of hij de onafhankelijkheid uitroept. En de Spaanse premier zal alleen genoegen nemen met een duidelijk 'ja' of 'nee'. Vanuit verschillende hoeken bestoken separatisten Puigdemont nu met vooral tegenstrijdige adviezen.

Lees verder na de advertentie

Want al leek de onafhankelijkheidsbeweging de afgelopen weken eensgezind door de straten van Barcelona te demonstreren, van binnen is zij diep verdeeld. Achter de Catalaanse vlag gaan dan ook verschillende politieke partijen en burgerbewegingen, elk met hun eigen geschiedenis en tradities, schuil. Die moet Puigdemont op een lijn zien te krijgen om een vuist naar Madrid te kunnen maken. Een bijna onmogelijke klus.

Zo lag er gisteren een brief van de links-radicale partij CUP op zijn mat. 'Roep onmiddellijk de onafhankelijkheid uit', was daarin min of meer de strekking. 'Als (Madrid) ons blijft bedreigen en de mond snoeren, dan moeten ze dat maar doen tegen een al uitgeroepen republiek.' Strijdbaar stelt de partij in haar brief door te zullen gaan, ook zonder steun van 'andere staten of de markt'. De anarchistische partij kent officieel geen leiders maar parlementariër Anna Gabriel is in de praktijk wel het gezicht naar buiten. Samen met negen andere partijleden vormt ze een kleine fractie in het 135 zetels tellende parlement. Toch kan Puigdemont haar raad niet zomaar in de wind slaan. Hij is voor zijn minderheidsregering immers afhankelijk van de gedoogsteun van de CUP.

Sommigen leden van zijn eigen partij beschouwen Puigdemont als een maniak

Dat de parlementsleden van CUP na zijn halfslachtige speech afgelopen dinsdag niet applaudisseerden, zal Puigdemont zich dan ook wel hebben aangetrokken. Hij tekende toen wel een intentieverklaring voor onafhankelijkheid maar zette nog geen concrete stappen. Koortsachtig had de Catalaanse leider voorafgaand aan die speciale parlementssessie nog geprobeerd alle neuzen van de separatisten dezelfde kant op te krijgen. Terwijl de internationale media buiten ongeduldig op hem wachtten, hield Puigdemont in een kamertje spoedoverleg met zijn separatistische collega's. Daarbij drong de leider van coalitiegenoot ERC, Oriol Junqueras, er net als Gabriel bij Puigdemont op aan nu door te pakken en de onafhankelijkheid van Catalonië door te zetten.