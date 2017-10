Catalaanse premier: Catalonië is binnen een aantal dagen onafhankelijk

Zondag vond het omstreden referendum over afscheiding van Spanje plaats. Van de ruim 2,2 miljoen Catalanen die meededen, stemde 90 procent voor onafhankelijkheid. Sinds het referendum is er geen contact meer geweest tussen de Catalaanse regeringsleiders en de Spaanse regering, zo zegt Puigdemont. De nationale regering en de hoogste rechter hadden het referendum verboden.

Lees verder na de advertentie

Mocht de Spaanse regering beslissen om bij een onafhankelijkheidsverklaring in te grijpen in de noordoostelijke Spaanse regio, dan zou Madrid daarmee ‘een onvergeeflijke fout maken die alles zal veranderen’, aldus Puigdemont tegen de Britse zender. Hij denk dat hij Catalonië eind deze week of begin volgende week onafhankelijk zal verklaren.

Het BBC-interview met Puigdemont vond plaats voor de Spaanse zich weinig verzoenend toonde in een televisieboodschap. Felipe VI uitte dinsdag felle kritiek op de leiders in Catalonië. Volgens de koning zetten zij de economische en sociale stabiliteit in de regio en in heel Spanje op het spel.

Voor zondag zei de partij van Puigdemont nog dat ze ook meer fiscale en politieke zeggenschap wilden zonder onafhankelijkheid. Maar na het referendum en de gewelddadige reactie van de Spaanse politie is het standpunt veranderd.