Catalaanse burgemeesters bevinden zich in een ingewikkelde spagaat

Wie gisteren de viering van de Catalaanse feestdag La Diada zag, zou bijna denken dat heel Catalonië staat te trappelen om zich af te scheiden van Spanje. Het jaarlijks terugkerende stukje regiofolklore is de afgelopen edities door separatistische politici dan ook behendig omgevormd tot een regelrechte onafhankelijkheidsmars.

Het aangekondigde onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober moet het voorlopige hoogtepunt worden voor de separatistische regioregering van president Puigdemont, terwijl de Spaanse premier Rajoy hem ondertussen met dreigende taal om de oren slaat dat hij daar beter vanaf kan zien.

Maar terwijl op hoog niveau wordt gebakkeleid, moeten er straks belangrijke knopen worden doorgehakt door de Catalaanse burgemeesters. Zij moeten de gewetenskeuze maken wat en wie zij gehoorzamen: de woensdag onder veel tumult aangenomen referendumwet van het Catalaanse parlement, of die van Spanje's hoogste juridische instantie het Constitutionele Hof dat de wetgeving direct de volgende dag tot illegaal bestempelde.

Loyale achterban

Een recente peiling in opdracht van de krant El País laat zien dat 56 procent van de Catalanen het aangekondigde referendum als ongeldig beschouwd. Zeven op de tien Catalanen wil wel een legaal referendum waarbij een kleine minderheid dan voor onafhankelijkheid zou stemmen.

Hoewel de juridische hiërarchie op het eerste gezicht zonneklaar lijkt, is dit niet zo vanzelfsprekend voor de separatistische burgemeesters die met name in kleine gemeenten in het Catalaanse binnenland huizen. Hier is de loyale achterban van het separatistisch project te vinden. Pro-afscheidingspartijen behaalden hier bij de laatste regioverkiezingen Noord-Koreaanse uitslagen. Maar als deze burgervaders het referendum faciliteren, moeten zij zich volgens Rajoy voor de rechter verantwoorden.

De tegenstanders van afscheiding van Spanje zitten met name aan de kust en in de grote steden waar veel migratie uit andere delen van Spanje en van elders plaatsvond. Burgemeesters uit grote gemeenten als Lleida en Tarragona hebben al aangekondigd juist niet mee te werken op 1 oktober. Als zij echter de daad bij het woord voegen overtreden zij de referendumwetgeving.