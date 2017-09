Catalaans La Canonja weet al hoe het is om je af te scheiden

De horizon rond Tarragona wordt getekend door hoge stalen schoorstenen die boven de kustlijn uit torenen. Even buiten de Zuid-Catalaanse kuststad onder de rook van Spanje's grootste bedrijventerrein voor chemische industrie ligt het ietwat grauwe arbeidersdorpje La Canonja, waar bijna zesduizend mensen wonen.

In de jaren zestig toen de fabrieken, pal naast het toen nog rurale gehucht, werden opgetrokken was het dorp opeens interessant voor werkzoekenden, vooral uit het arme en nauwelijks geïndustrialiseerde Andalusië. La Canonja floreerde en het aantal inwoners nam snel toe. Maar vanwege dit succes werd het ook al snel opgeslokt door grote buur Tarragona en als een van de vele stadswijken bijgezet.

Ik ben inderdaad een separatist, maar alleen van La Canonja Burgmeester Roc Muñoz Martínez

Dat deed pijn in het trotse La Canonja. Bovendien bleven beloofde investeringen van Tarragona uit. Terwijl de kip met de gouden eieren, het chemiepark, toch echt bij hen in de achtertuin stond.

De bewoners besloten het er niet bij te laten zitten. En onder aanvoering van de huidige socialistische burgmeester Roc Muñoz Martínez wist men jarenlang behendig de wirwar van regionale politieke registers te bespelen totdat zij het voor elkaar kregen om het regioparlement met grote meerderheid voor een gemeentelijke afscheiding van Tarragona te laten stemmen.

Sinds 2010 is La Canonja een onafhankelijke gemeente. © Trouw

"Sinds 2010 is La Canonja een onafhankelijke gemeente", zegt burgemeester Muñoz niet zonder trots, een paar dagen voor het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum achter zijn bureau in het stadhuis. "Ik zeg altijd tegen de separatistische partijen in het parlement dat ze [...] tegen Puigdemont moeten zeggen: Wil je weten hoe je onafhankelijk wordt? Bel mij!", lacht hij triomfantelijk. Dat telefoontje heeft La Canonja overigens nooit bereikt.

Zo beleefde La Canonja haar eigen onafhankelijkheidsqueeste. Die ook nog eens succesvol was. En ja, Muñoz ziet natuurlijk de parallellen ook wel met de huidige Catalaanse separatisten die van het grote Spanje af willen in de overtuiging dat zij dan beter af zijn. "Ik ben inderdaad een separatist, maar alleen van La Canonja", verduidelijkt Muñoz zijn positie ten opzichte van het onafhankelijkheidsreferendum.

Want daar moet hij niks van hebben. Verenigd met ruim 350 burgemeesters van de zieltogende Socialistische Catalaanse Partij (PSC) weigeren zij de oproep van regiopresident Puigdemont om zondag stemlokalen ter beschikking te stellen voor de volksraadpleging. In La Canonja blijven die dag de gemeentelijke stemlokalen dan ook op slot.

Die weigering heeft in La Canonja te maken met de culturele samenstelling van het dorp. "De burgemeester die tot u spreekt is niet in Catalonië geboren maar in Andalusië. In Villacarrillo", zegt Muñoz. En dat geldt voor het merendeel van de dorpsbewoners die wortels in deze regio hebben. Vooral de wijken met kleine flatjes die sinds de jaren zestig zijn gebouwd toen de arbeidsmigratie op gang kwam, ademen in La Canonja nog Andalusische sferen. Van de 7,5 miljoen Catalanen hebben er 1,1 miljoen Andalusische roots.

Andalusische pot Zo hangt er in La Canonja nog wel eens een groen-witte Andalusische vlag aan een balkon en serveren de barretjes Andalusische pot. Voorzitter Antonio Reyes (65) van Union Deportiva España Canonja, de lokale voetbalclub waarvan de naam boekdelen spreekt, vindt het heerlijk om zijn lievelingsmuziek, de Andalusische flamenco, te kunnen beluisteren in het café. Zo nu en dan is er zelfs een live optreden. In de kleedkamer gaat het volgens Reyes nu overigens nauwelijks over het referendum, want niemand gaat stemmen. "Ik heb mij altijd Spanjaard gevoeld", vertelt hij aan de rand van het voetbalveld. "Catalonië is gewoon een regio. Het lijkt mij verschrikkelijk als wij opeens buiten Spanje komen te liggen." Zondag zit Reyes zelf lekker voor de tv met een biertje in zijn hand in afwachting van wat komen gaat. Patricio Martínez, een gepensioneerde fabrieksarbeider, vindt het hoogst irritant dat 'Andalusische Catalanen' soms migranten worden genoemd. "Migreren doe je van het ene naar het andere land. Maar binnen Spanje 'verhuis' je gewoon", zegt Martinez die zelf geboren is in het Andalusische Jaén. Toen hij op zijn elfde naar La Canonja kwam, zag hij weinig verschil met zijn geboortegrond. Alleen de spelletjes waren anders. "Daar speelden wij altijd boefje en politie. Maar hier deden we aan bokspringen!" Burgemeester Muñoz ergert zich ondertussen mateloos aan de separatisten. Een grote kwestie als onafhankelijkheid moet niet 'al schreeuwend' worden afgedwongen maar in goed overleg uitonderhandeld worden, vindt Muñoz, net zoals hij zelf ooit zijn dorp wist los te weken van Tarragona. Toch kan het best dat de paar separatisten die La Canonja telt zondag toch zullen proberen te stemmen in de school van de regioregering. Maar dat moet de politie maar oplossen, vindt Muñoz. Demonstranten met de Catalaanse vlag in Barcelona. © EPA