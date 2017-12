Cartoonist niet onder de indruk van dwangbevel Turkse president Erdogan

Oppenheimer, die onder andere voor het AD en NRC Handelsblad werkt, weigerde. Hij haalde de anderhalf jaar oude spotprent juist weer naar boven, en riep zijn volgers op de gewraakte cartoon te delen. Die gaven massaal gehoor, de teller staat op het moment van schrijven op 4400 retweets.

Als Erdogan een goede PR-adviseur had geraadpleegd had hij dit vermoedelijk niet gedaan Hoogleraar Informatierecht Egbert Dommering

In de cartoon heeft Erdogan seks met het blauwe twittervogeltje, vergezeld van de Engelse tekst ‘Erdogan is geen geitenneuker’. Oppenheimer reageerde ermee in april 2016 op de affaire rond de Duitse komiek Jan Böhmermann. Erdogan vroeg de Duitse regering de komiek te vervolgen wegens belediging, wat Berlijn uiteindelijk besloot niet te doen.

'Hek van de dam' Oppenheimer noemde het maandagavond in Nieuwsuur “leuk om te weten dat de president zo’n dunne huid heeft, dat zo’n tekening hem nog altijd kwetst”. Maar hij noemde het ook bizar en gevaarlijk. Hij weigert de tekening te verwijderen – hij tekent ook vaak spotprenten met Trump, Kim Jong-Un en andere politici. Zou hij gehoor geven aan Erdogan, dan zou ‘het hek van de dam’ zijn. Moeten al die mensen die de cartoons retweeten ook vrezen voor de toorn van de Turkse president? Eerder moest Oppenheimer een cartoon waarin hij advocaat, tegenwoordig Kamerlid, Theo Hiddema een 'louche advocaat' noemde rectificeren. In hoger beroep kreeg Oppenheimer gelijk. Maar maakt Erdogan een kans? Hier in Nederland hoeft Oppenheimer zich volgens media-advocaat Jens van den Brink van Kennedy-Van der Laan geen zorgen te maken, hoewel hij hem afraadt naar Turkije te reizen. “Want een Turkse rechter houdt aansprakelijk wie hij wil. Het Turkse recht is momenteel, laten we maar zeggen, boterzacht.” Ook een Braziliaanse cartoonist werd vermeld in het dwangbevel, ook die haalt oude cartoons die hij over Erdogan maakte weer naar boven. Moeten al die mensen die dat retweeten niet ook vrezen voor de toorn van de Turkse president? “Nou, daar is discussie over. Als je iets retweet of iets liket, is het alsof je die boodschap overneemt en verspreidt. Maar in beginsel is het geen ondersteuning, maar een soort bookmark – om die tweet te bewaren, bijvoorbeeld. Een rechter in Den Haag sprak zich hier al eens over uit, bij een zaak die over opruiing ging. Die bepaalde dat een retweet geen ondersteuning betekende.” Maar of al die retweeters veilig naar Turkije kunnen gaan, noemt Van den Brink 'onduidelijk'.

Achter Twitter aan Hoogleraar informatierecht Egbert Dommering (Universiteit van Amsterdam) denkt dat Twitter de enige rechtspersoon is die door Erdogan effectief kan worden aangesproken om te stoppen deze cartoon te verspreiden. De cartoonist zelf wordt beschermd door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Artikel 10, vrijheid van meningsuiting. Waar ook schokkende en kwetsende meningen onder kunnen vallen. Nu zou je de cartoonist kunnen pakken op belediging, maar de marges zijn ruim, en proportionaliteit speelt ook een rol, zegt Van den Brink. “Want Erdogan gaat ver in zijn uitspraken, en gedraagt zich bovendien als een dictator. Dat maakt dat je als cartoonist ook ver kan gaan.” Daarbij, zoals Dommering het interpreteert: “Deze cartoon refereert er duidelijk aan dat Erdogan Twitter misbruikt. Dat zou je kritiek op iemand in een publieke functie kunnen noemen. En dat mag.” Had Erdogan niet kunnen bedenken dat dit verbod juist een averechts effect sorteert, nu de anderhalf jaar oude cartoon weer overal opduikt? Dommering: "Als hij een goede PR-adviseur had geraadpleegd had hij dit vermoedelijk niet gedaan.” Daar denkt Van den Brink anders over: “Nou, veel van zijn landgenoten, zowel hier als in Turkije, zullen het vreselijk vinden dat hun president op deze manier wordt beledigd. Wij vinden het misschien volkomen belachelijk en kleinzerig van Erdogan, maar zijn aanhangers zullen het geweldig vinden dat hij er zo tegen optreedt.” Zie het dus niet alleen als signaal naar Oppenheimer of Twitter. Maar ook naar de eigen achterban: Erdogan laat zien dat hij zich niet zo maar laat beledigen.