Carola Schouten brengt nuchterheid en ervaring aan de formatietafel

De deuren zijn dicht, de dossiers liggen op tafel. Dezer dagen komen de formatieonderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op stoom. Fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers laat zich daarbij vergezellen door Carola Schouten, een vrouw met ervaring bij onderhandelingen, en als het er op aankomt doelgericht en vasthoudend.

Schouten (39) werd geboren in Den Bosch als dochter van een melkveehouder in een gezin met twee zussen. Zij zit zes jaar in de Tweede Kamer, is financieel specialist en is ook thuis op het terrein van sociale zaken en wonen. Eerder werkte zij bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Onderhandelen is voor Schouten gesneden koek

In haar periode als Kamerlid was zij betrokken bij een reeks akkoorden tussen de oppositie en het kabinet. Zij was daarbij de rechterhand van Arie Slob, de voorganger van Segers als fractievoorzitter van de ChristenUnie.

Onderhandelen is voor Segers betrekkelijk nieuw, maar voor Schouten gesneden koek. Zij was al bij het Lenteakkoord in 2012. De onderhandelingen in het Catshuis tussen VVD, CDA en PVV over een nieuwe begroting mislukten en met hulp van een aantal oppositiepartijen, waaronder de ChristenUnie en D66 werd een begrotingsakkoord gesloten. Omdat het daaropvolgende kabinet van VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid had, moest Rutte opnieuw van tijd tot tijd met de oppositie om de tafel.

Niet te onderschatten Als negenjarige verloor Schouten haar vader. Hij verongelukte op het boerenerf, 47 jaar oud. Zij vertelde in deze krant dat zij zich bij beslissingen geregeld afvraagt wat haar vader ervan gevonden zou hebben. "Hij was een oprechte, eerlijke man. Kon slecht tegen onrecht, hield niet van gedraai of gedoe." Schouten voert aan de onderhandelingstafel niet het hoogste woord. Zij is bedachtzaam en bescheiden, maar niet te onderschatten. Als zij een kwestie aanroert, maakt zij in twee zinnen duidelijk waar haar prioriteiten liggen en laat zij niet los. Schouten wordt in Den Haag gewaardeerd om haar kennis van zaken en haar nuchtere benadering Dat laat zij soms ook aan bewindslieden merken. Hoe is het toch mogelijk, stelt zij dan, dat het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft, nog steeds groeit? En hoe kan het dat regels van de overheid, vooral de Belastingdienst, een groot aantal schulden veroorzaken? Sinds dit voorjaar krijgen mensen die door te hoge schulden in de problemen komen een half jaar adempauze. Schouten drong jaren aan op die maatregel en dreigde met een eigen wetsontwerp te komen toen het niet opschoot. Tekst loopt door onder afbeelding Carola Schouten © anp

Kennis van zaken Schouten wordt in Den Haag gewaardeerd om haar kennis van zaken en haar nuchtere benadering. Behalve bestrijding van armoede wil zij de positie van éénverdieners fiscaal verbeteren en hamert zij op verandering van de mentaliteit in de bankensector. "Te veel back to business", constateerde zij bij de beursgang van ABN Amro. Aan de formatietafel is zij de enige vrouw. Zij kent de meeste gesprekspartners goed. Die waren er ook bij toen de afgelopen jaren onderhandeld moest worden over pensioenen, de huren, de bijstand en de kinderbijslag. Met Pieter Heerma van het CDA bijvoorbeeld trok Schouten op bij het verdedigen van het sociaal overleg tussen werkgevers en werknemers. Met Wouter Koolmees, financieel specialist van D66, heeft Schouten doorgaans aan een half woord genoeg. Lees ook de Tien Geboden met Carola Schouten: Nooit weggaan zonder een kus

