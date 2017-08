Capelle aan den IJssel is elders wonende burgemeesters beu

Raadsleden zijn woedend, nu Capelle al zevenenhalf jaar geen burgemeester binnen de gemeentegrenzen heeft wonen.

Een burgemeester moet wettelijk binnen een jaar in de gemeente wonen waar hij of zij werkzaam is. Daarna kan hij twee keer een jaar vrijstelling vragen bij de Commissaris van de Koning.

Wettelijk doet Oskam niets verkeerd, maar het geduld van VVD-fractievoorzitter Nico van Veen is op. “Al bijna acht jaar woont de burgemeester niet in Capelle. Voor de vergoeding kun je hier heel goed een woning vinden.” PvdA-raadslid Martin Ponte is ‘verbijsterd’. “Dit is erg pijnlijk, na de voorgeschiedenis. Als raad hebben we al de nodige blauwtjes gelopen. Nu overkomt het ons weer.”

Oskams partijgenoot Frank Koen bleek in 2015 al vijf jaar in Lexmond te wonen en niet in de Rotterdamse randgemeente. De raad zag het door de vingers. Pas bij een tweede termijn moest hij verhuizen. Koen maakte kort daarna bekend niet voor een tweede termijn te gaan.

Dit is erg pijnlijk, na de voor­ge­schie­de­nis. Als raad hebben we al de nodige blauwtjes gelopen. Nu overkomt het ons weer. PvdA-raadslid Martin Ponte

Oskam kondigde bij zijn aantreden op 3 januari 2016 aan voor september van dat jaar te verhuizen. Volgens zijn woordvoerder was hij tweemaal dichtbij de aankoop van een woning, beide keren ketste het ter elfder ure af. Inmiddels heeft Oskam een leegstaande woning naast de kinderboerderij op het oog. Die wil hij als ambtswoning betrekken: in de profielschets is opgenomen dat hij recht heeft op een woning uit het gemeentelijke vastgoedbestand.

Kantine Oskam wil de kantine van de kinderboerderij als kantoor bij het huis voegen. De boerderij moet dan elders op het terrein een nieuwe kantine bouwen. Frans de Haan, bestuurder van de boerderij, is er absoluut niet blij mee. Hij beroept zich op huurbeschermingsrechten. “Wij willen een nieuw onderkomen voor we de ruimte verlaten. We hebben de kantine net voor veel geld verbouwd. Het is onvoorstelbaar dat een kinderboerderij ten behoeve van vele duizenden Capellenaren moet wijken voor een kantoorruimte van een belendend pand.” PvdA’er Ponte vindt Oskams aanspraak op een ambtswoning ‘ouderwets’, volgens VVD’er Van Veen had de burgemeester al lang zelf wat kunnen vinden. “In de zakenwereld moet je ook zelf een woning vinden. Nu maakt hij zijn probleem het probleem van de Capelse burger.” De kwestie legt in ieder geval de verziekte verhoudingen in de Capelse gemeentepolitiek bloot. SGP-fractievoorzitter Arnold Weggekamp droeg zijn collega’s op tegen de pers te zwijgen over de huisvesting van de burgemeester. Weggekamp verdedigt zich door te zeggen dat de andere fractieleiders verzaken ‘basisprincipes in acht te nemen’. “We moeten eerst serieus met elkaar in gesprek, voor we de pers benaderen.” Hij vindt dat de andere partijen de kwestie aangrijpen ‘om de burgemeester een hak te zetten’.

Oskam is niet de eerste Recent raakte burgemeester Anton van Aert van Best in opspraak. Hij huurde een woning in Best, maar stond jarenlang ingeschreven in Boxtel, om de hypotheekrenteaftrek niet mis te lopen. Volgens onderzoek van Omroep Brabant woont één op de tien Brabantse burgemeesters niet in de gemeente waar hij of zij werkt. Vorig jaar stopte Jan van Zomeren voortijdig als eerste burger van Gemert-Bakel, nadat zijn huurwoning verkocht werd door de gemeente.

