Canada is ons voor: marihuana wordt gelegaliseerd

In zijn verkiezingsprogramma in 2015 kondigde de Canadese premier Justin Trudeau het al aan: hij zou een wetsvoorstel indienen om wiet te legaliseren. Drie jaar later is het hem gelukt. Canada legaliseert de teelt, distributie en verkoop van marihuana.

Minister van justitie Jody Wilson-Raybould spreekt van een "historische mijlpaal voor de progressieve koers in Canada".

Wietwinkels Straks kan elke Canadees wiet halen bij een speciale wietwinkel en blowen op straat. Niet op elke straathoek, de wetgeving verschilt per staat. Ook de leeftijd verschilt per staat. Canada is het eerste land in de G7 en het tweede land ter wereld dat marihuana helemaal legaliseert. In tegenstelling tot wat mensen denken is niet Nederland Canada voorgegaan, maar Uruguay. Internationaal gezien heeft Nederland een flinke reputatie opgebouwd als het gaat om wiet. Maar hier gedogen we alleen de consumptie van wiet; de commerciële teelt geldt als overtreding. Naast Uruguay zijn er ook enkele staten in de VS - zoals Californië, Washington en Alaska - die het gebruik van cannabis toestaan.

Nederland begint te bewegen In Nederland zijn ministers Fred Grapperhaus (justitie en veiligheid) en Bruno Bruins (medische zorg) al langer bezig om de wietteelt vanuit de overheid te regelen. Het is een ingewikkelde puzzel, maar er komt een beetje beweging in. Vanmiddag presenteert de commissie - die het experiment met door de staat gekweekte cannabis voorbereidt - het advies over hoe de proef eruit moet komen te zien.