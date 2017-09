Cambodjaanse regering snoert onafhankelijke media de mond

In het kantoor van de Cambodia Daily lopen verhuizers heen en weer. Ze dragen computers en stoelen naar buiten, om ze in een pick-uptruck te zetten. Jodie DeJonge wijst op een lege fles whisky die op het bureau van de opmaakredacteur is achtergelaten. De hoofdredactrice lacht. "Die hebben ze na het maken van de laatste krant vast soldaat gemaakt."

Vierentwintig jaar lang deed de Cambodia Daily iedere werkdag verslag van de situatie in Cambodja. Corruptieschandalen werden onthuld, politici aan alle kanten van het spectrum werden bekritiseerd en politieke ontwikkelingen tot in detail besproken. Maandag kwam het meest kritische dagblad van Cambodja voor het laatst uit.

De Daily is een van de recente slachtoffers van toenemende onderdrukking in Cambodja. Onder leiding van premier Hun Sen worden politieke activisten steeds vaker opgesloten, kritische organisaties met sluiting bedreigd en liggen onafhankelijke media onder vuur.

Afgelopen weekend nog werd Kem Sokha, de leider van de grootste oppositiepartij, gearresteerd op verdenking van landverraad. De arrestaties en repressie maken deel uit van Hun Sens belangrijkste missie: het winnen van de parlementsverkiezingen in 2018.

De premier, die al 32 jaar met harde hand regeert, deinst er niet voor terug om voor dat doel internationale wetten te breken en vrijheden in te perken. Zoals de persvrijheid. "Cambodja heeft een lange historie als het gaat om het toestaan van een vrije pers", vertelt Jodie DeJonge, een Amerikaanse met Nederlandse wortels. "Ik had verwacht dat de Daily ook deze storm wel zou doorstaan."

Maar de regering pakte de Daily ongekend hard aan. Een maand geleden werd het dagblad beschuldigd van belastingfraude van ruim 5 miljoen euro. De details bleven vaag en de krant kreeg de keuze: binnen een maand betalen of wegwezen. DeJonge: "We zitten hier in een land waar 90 procent van de bedrijven geen belasting betaalt. Als de overheid dan met zo'n aanslag komt en niet wil onderhandelen, gaat het duidelijk om een aanval op de persvrijheid."

Doelwitten

De Daily is niet het enige doelwit. In de afgelopen twee weken zijn om verschillende redenen de licenties van negentien radiostations ingetrokken. Nieuwszenders Voice Of America en Radio Free Asia worden met sluiting bedreigd, en de ngo National Democratic Institute moest afgelopen maand de deuren sluiten omdat ze belasting- en registratieregels zou hebben overtreden.

Hun Sen heeft daarnaast de aanval geopend op zijn grootste rivaal, oppositiepartij Cambodian National Rescue Party (CNRP). Bij de verkiezingen in 2013 won de CNRP 55 van de 123 zetels. Oppositieleider Sam Rainsy woont in ballingschap om een celstraf te voorkomen. Zeker dertien van zijn partijgenoten zitten in de gevangenis. Zaterdagnacht werd CNRP-president Kem Sokha gearresteerd. Hij is aangeklaagd voor landverraad en kan tot dertig jaar cel krijgen. Volgens Hun Sen maakte Kem Sokha plannen voor het omverwerpen van de regering.

Ik merk nu dat mensen meer dan ooit bang zijn om zich uit te spreken over politiek Len Leng

In een café in het centrum van Phnom Penh toont Len Leng zich ongerust over de situatie. Als journaliste van de Cambodia Daily voelde ze de repressie aan den lijve. "Het doet me ontzettend pijn dat dit allemaal gebeurt", zegt ze.

Het tot zwijgen brengen van de oppositie en van kritische media heeft grote gevolgen, vertelt Len. "Ik merk nu dat mensen meer dan ooit bang zijn om zich uit te spreken over politiek. En wij journalisten moeten nu voorzichtig zijn met wat we schrijven."

Het harde optreden van Hun Sen wordt vanuit de hele wereld veroordeeld. Ra'ad Al Hussein, hoofd van de VN Mensenrechtenraad, uitte zijn bezorgdheid. De EU noemt de arrestatie van Kem Sokha een 'gevaarlijke politieke escalatie'.

Kingsley Abbott, juridisch adviseur bij de Internationale Commissie van Juristen (ICJ), verwacht dat de situatie in Cambodja kritisch onder de loep wordt genomen tijdens de komende vergadering van de Mensenrechtenraad in Genève. "Het lijkt erop dat in de aanloop naar de verkiezingen, de Cambodjaanse regering systematisch andersdenkende stemmen aan het neutraliseren is", zegt hij.

De politieke blogger Noan Sereiboth sluit zich daarbij aan. "De oppositie wint aan populariteit en vormt een bedreiging voor Hun Sens macht. Die doet alles wat in zijn macht ligt om een verlies te voorkomen." De Cambodia Daily is een van de meest prominente slachtoffers. "Onze slogan was 'Al het nieuws zonder angst of genadigheid' en daar voelden we ons allemaal bij thuis", vertelt Len Leng. "Ik ben er kapot van dat dat nu wordt vernield."