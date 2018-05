Cambodja's laatste kritische krant is niet langer onafhankelijk

Het laatste bastion van onafhankelijke journalistiek in Cambodja, dagblad The Phnom Penh Post, is verkocht aan een Maleisische investeerder die gelieerd is aan sterke man Hun Sen. Die haalt hiermee de teugels in zijn Aziatische land nog verder aan in de aanloop naar verkiezingen in juli. Het laat zien hoe Cambodja de laatste jaren steeds autocratischer is geworden.

The Phnom Penh Post schreef onder meer over illegale houtkap en corruptie.

De nieuwe eigenaar van de krant, zakenman Sivakumar Ganapathy, is directeur van een obscuur pr-bureau, dat op de eigen website meldt dat het actief is geweest bij de promotie van Hun Sens regime. Sivakumar liet gisteren ook direct blijken dat er een andere wind gaat waaien, want hij ontsloeg hoofdredacteur Kay Kimsong vanwege het publiceren van een stuk over zijn banden met Hun Sen. Vier andere leidinggevenden stapten zelf op. In een verklaring liet Sivakumar weten dat het gewraakte artikel neerkwam op ‘interne sabotage’.

Rode Khmer The Phnom Penh Post heeft een reputatie als onafhankelijk dagblad, dat onder meer publiceerde over zaken als illegale houtkap en corruptie, waarbij ook kritiek werd geuit op de machthebbers. De overname van de krant komt na de sluiting afgelopen jaar van tientallen radiostations en de ondergang van een andere kritische krant, The Cambodia Daily, die werd genekt door een miljoenenclaim van de Cambodjaanse fiscus. Cambodja oriënteert zich steeds meer op China, dat niet maalt om democratie. De Verenigde Staten en Europese landen hielpen Cambodja in de jaren negentig overeind na het schrikbewind van de Rode Khmer, een Vietnamese bezetting en een rampzalig socialistisch experiment. Er kwam een tribunaal dat misdaden van de Rode Khmer berechtte en de persvrijheid bloeide op. Maar de westerse invloed is tanende en Cambodja oriënteert zich steeds meer op China, dat niet maalt om democratie.

Ballingschap Hoewel Cambodja officieel een democratie is, opereert Hun Sen, die al 33 jaar aan de macht is, steeds repressiever. Hij heeft de oppositiepartij CNRP laten ontbinden en tientallen critici vastgezet. Ook oppositieleider Kem Sokha zit in de cel, op beschuldiging dat hij met Amerikaanse steun een coup zou hebben beraamd. “De vooruitzichten waren al heel somber voor vrije en eerlijke verkiezingen”, reageert oud-oppositieleider Sam Rainsy vanuit Parijs, waar hij in ballingschap woont, tegenover The New York Times. “Maar de verdwijning van The Phnom Penh Post als onafhankelijke krant maakt de vooruitzichten nog somberder.”