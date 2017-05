Buurlanden zetten president Maduro onder druk

De kritiek op het regime van de Venezolaanse president Nicolas Maduro groeit met de dag. Acht landen uit Latijns-Amerika beschuldigen de overheid nu ervan buitensporig geweld te gebruiken. Ze vroegen in een gezamenlijke verklaring aan de regering in Caracas om de rechten van de burgers te respecteren.

“We veroordelen het buitensporige gebruik van geweld door de Venezolaanse autoriteiten tegen burgers die protesteren tegen overheidsmaatregelen die de democratische stabiliteit aantasten en die leiden tot het verlies van levens”, kreeg de president uit zijn buurlanden te horen.

De verklaring kwam van Argentinië, Colombia, Brazilië, Costa Rica, Guatemala, Honduras en Paraguay. Brazilië beschuldigde Maduro eerder deze week al van het plegen van een staatsgreep. Venezuela besloot vorige week zelf uit de organisatie van Amerikaanse landen (OAS) te stappen. Die organisatie, waar ook de Verenigde Staten deel van uitmaken, had ook al openlijk kritiek op de situatie in het land. Maduro pikte dat niet en vertrok.

De massademonstraties tegen het regime duren nu al meer dan een maand. Het land verkeert in een zware economische en politieke crisis. Er is een groot tekort aan medicijnen en levensmiddelen en de prijzen schieten de hoogte in: de inflatie kan dit jaar oplopen tot 2000 procent. De oppositie, die sinds 2015 een ruime meerderheid heeft in het parlement, legt samen met een groot deel van de bevolking de schuld van de crisis bij Maduro.

De demonstranten willen via de protesten nieuwe presidentsverkiezingen uitlokken, maar daar moet de president voorlopig niets van weten. Hij probeerde de afgelopen weken de oppositie via de politieke weg de mond te snoeren. Zo besloot het door hem gestuurde hooggerechtshof het parlement te ontbinden en kondigde Maduro deze week aan een nieuwe grondwet te laten opstellen door burgers die hij zelf kiest.

De ontbinding van het parlement werd wegens felle kritiek uit binnen- en buitenland teruggedraaid. Intussen hebben beide aangekondigde maatregelen nog meer olie op het vuur gegooid. De steun voor Maduro neemt steeds verder af en daarom kiest de president de repressieve weg om de demonstranten in te tomen. Er kwamen afgelopen maand al 37 mensen om, meer dan 1200 actievoerders werden opgepakt.

Dirigent Dudamel Ook sommige bekende Venezolanen laten blijken dat ze genoeg hebben van de voortslepende onrust in hun land. De bekende dirigent en artistiek directeur van het Los Angeles Philharmonic Orchestra, Gustavo Dudamel, vroeg aan Maduro om te luisteren naar het volk en de dialoog aan te gaan. De musicus lag in het verleden onder vuur omdat hij zich niet kritisch genoeg zou uitlaten tegenover het regime in Caracas. De 36-jarige Dudamel zei ook nog dat een regering, in welke situatie ook, altijd respect moet hebben voor het volk en de grondwet. Lees ook: In Venezuela is het zoeken naar voedsel een dagtaak geworden

