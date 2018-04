Burma neemt nu de christelijke Kachin-rebellen onder vuur

En wéér laait een etnische strijd op in Burma. En opnieuw treedt het Burmese leger bikkelhard op. Deze keer is het militaire geweld niet gericht tegen rebellen van de islamitische Rohingya-minderheid in het westen, maar tegen een militie van de Kachin, die vooral christelijk zijn, in het uiterste noorden, bij de grens met China.

Terwijl de ogen van de wereld vooral gericht zijn op de ellende van de honderdduizenden Rohingya die sinds september vorig jaar zijn verdreven, voeren de Burmese strijdkrachten op dit moment in het noorden hun artilleriebeschietingen en luchtaanvallen op tegen de KIA, het Kachin Onafhankelijkheidsleger.

Angstige Kachin-burgers bouwen in vluchtelingenkampen bunkers van stenen en zandzakken. En de verwachting is dat het bloedvergieten nog verder gaat toenemen. “Het leger stuurt meer troepen uit het zuiden van Burma”, aldus een rebellenwoordvoerder tegen persbureau Reuters. “Daarom worden de gevechten heviger.”

Vluchten De strijd in Kachin State, die rijk is aan goud, jade en opium, is een conflict dat weinig aandacht krijgt in de media. Toch vechten de Kachin al ruim een halve eeuw voor meer rechten en meer autonomie in het overwegend boeddhistische Burma. Sinds het geweld begin dit jaar weer oplaaide, zijn volgens de Verenigde Naties naar schatting 15.000 Kachin op de vlucht geslagen. “Er zijn berichten dat burgers niet weg kunnen uit de strijdgebieden”, meldt VN-functionaris Mark Cutts via Twitter. “Wanneer komt er een eind aan dit al decennia durende conflict?” Het escalerende geweld in Kachin State laat zien hoe de Burmese autoriteiten sinds de onafhankelijkheid in 1948 voortdurend worstelen met de etnische en religieuze diversiteit in hun Zuidoost-Aziatische land. Want Burma heeft tientallen etnische groepen en net zoveel talen. De Burmanen, die voor het overgrote deel boeddhistisch zijn, vormen tweederde van de bevolking en overheersen. Zij hebben de macht in het leger, bekleden sleutelposities in het bestuursapparaat, en proberen hun taal en cultuur op te leggen aan de rest. En dat leidt al decennia tot gewapend verzet. Het leger, dat op de achtergrond nog steeds aan veel touwtjes trekt in Burma, lijkt ook vrijwel onveranderd zijn gang te gaan in de grensregio’s

Leger De Burmese regeringsleidster Aung San Suu Kyi, die in 2016 na decennia van militaire dictatuur aantrad, heeft van vredesonderhandelingen met de rebellengroepen een topprioriteit gemaakt, maar zij heeft tot nu toe slechts mondjesmaat succes geboekt. Nog altijd leveren tenminste zes milities geregeld strijd met regeringstroepen. En het leger, dat op de achtergrond nog steeds aan veel touwtjes trekt in Burma, lijkt ook vrijwel onveranderd zijn gang te gaan in de grensregio’s. Dus passen de regeringstroepen nu tegen de Kachin-rebellen weer hun beruchte ‘Vier Sneden-strategie’ toe, waarbij ze opstandelingen proberen af te snijden van vier cruciale zaken: voedsel, financiering, inlichtingen en rekruten. En kennelijk met succes, want het leger is in opmars in Kachin State. In maart leed het Kachin Onafhankelijkheidsleger een pijnlijke nederlaag toen de militie zich moest terugtrekken uit de plaats Tanai, waar goud- en barnsteenmijnen een inkomstenbron waren voor de rebellen. Een guerrilla, die een oog verloor in de strijd, vertelde aan persbureau AP hoe hij en zijn kameraden maandenlang werden gebombardeerd door straaljagers, helikopters en artillerie van de regering. “Ze gebruikten drones om uit te vinden waar we zaten en dan bestookten ze ons met luchtaanvallen”, aldus de strijder. “We verloren alles. Het was een mislukking.”

VN-delegatie bezoekt Rohingyagebied Terwijl in het noorden steeds meer bloed vloeit, probeert de Burmese leidster Aung San Suu Kyi de beschadigde relatie met de internationale gemeenschap te repareren. Maandag ontvingen zij en de machtige legerchef Min Aung Hlaing daartoe een afvaardiging van de VN-veiligheidsraad. Dinsdag bezoekt de VN-delegatie de deelstaat Rakhine, waaruit zo’n 700.000 Rohingya-moslims vluchtten naar buurland Bangladesh. De diplomaten gaan kijken of Rakhine gereed is voor een geplande terugkeer van de Rohingya. Afgelopen september begonnen Burmese militairen in Rakhine State een bloedige antiguerrilla-operatie nadat Rohingya-rebellen een opstand waren begonnen. Hele dorpen gingen in vlammen op, en veiligheidstroepen en burgerknokploegen begingen verkrachtingen, martelingen en moorden. VN-functionarissen spraken van een ‘etnische zuivering’.