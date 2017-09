Burger floreert dankzij inspraak per app

Ze is jarenlang raadslid geweest in Zwolle en was teleurgesteld toen ze merkte hoe weinig invloed burgers hebben. Inspraak? Het kwam erop neer dat het college een al uitgewerkt voorstel lanceerde, de bewoners er een avond op mochten reageren, en de raad vervolgens instemde. “Als er al burgers kwamen opdagen, waren dat meestal dezelfde”, zegt Margriet Twisterling. “Ik denk dat nog niet 1 procent van de bevolking actief deelneemt aan het maatschappelijk debat, ook niet als dat hun eigen buurt betreft. De drempel om mee te doen is gewoon te hoog.”

App-ontwikkelaar Felix Wielinga vond een oplossing voor de vaak moeilijke communicatie tussen woningbouwverenigingen, aannemers en bewoners tijdens renovaties. “Samen met Margriet bedacht ik een app waarmee de aannemer en de corporatie boodschappen kan versturen naar de bewoners en bewoners actief naar hun ervaringen kan vragen. Die kunnen met de app gemakkelijk contact opnemen en vragen stellen. Dat voorkomt een hoop ruis.”

Nieuwe plannen De ontwikkeling van de Renovatieplanner bracht Twisterling op het idee voor een nieuwe app die het stadsbestuur, de gemeenteraad en de burgers met elkaar verbindt. Uitermate geschikt voor het ‘ophalen’ van meningen en ideeën. En zo werd ‘Youmee’ geboren, een instrument dat burgers met vragen actief bij de plan- en besluitvorming betrekt. Bijvoorbeeld als een gemeente samen met een projectontwikkelaar een wijkcentrum wil vernieuwen. In de huidige situatie komt er eerst een zak geld, dan een uitgewerkt plan van ontwerpers en ambtenaren, dan volgt het inspraakproces en vervolgens een raadsbesluit. “Via Youmee krijgen bewoners vooraf inspraak. Er wordt telkens één vraag voorgelegd. Stel: er is geld voor een nieuw wijkcentrum. Dan is de eerste vraag: heeft u daar behoefte aan?”, zegt Twisterling. “Vervolgens komt de vraag: wat wilt u behouden? En wat moet vooral op de schop? En waarom zou je de bewoners niet vragen of zij nog goede ideeën hebben voor het nieuwe centrum?” Pas dan gaan de plannenmakers aan het werk. Opvallend is dat de deelnemers heel enthousiast en creatief meedenken. Youmee is geen klaagmuur Met de app kan ook het draagvlak voor de nieuwe plannen worden vergroot, zegt ze. “Door de vraag te stellen: wat moet er in het plan veranderen zodat u wél kunt instemmen? Blijkt in de app dat de gemoederen over een onderwerp al te hoog oplopen, dan kun je de bewoners gemakkelijk uitnodigen voor een persoonlijke bijeenkomst en kijken of je er dan samen uit kunt komen. Youmee wordt al gebruikt in Zoetermeer en de Haagse wijk Kraayenstein, waar de bewoners het vertrouwen in de politiek allang kwijt waren. Maar Youmee hebben ze wél (gratis) op hun telefoon gedownload en ze geven enthousiast antwoord op de vragen die ze met regelmaat krijgen voorgeschoteld. Wielinga: “De app heeft een filter dat scheldwoorden tegenhoudt. Maar wat opvalt is dat deelnemers juist heel enthousiast en creatief meedenken. Youmee is geen klaagmuur.”

Stemwijzer Terwijl er steeds meer gemeenten zijn die belangstelling hebben voor Youmee en er ook interesse is vanuit het bedrijfsleven en het onderwijs, kondigen Twisterling en Wielinga vandaag alweer een volgende toepassing aan: Youmee, jouw lokale stemwijzer. “Andere stemwijzers presenteren de standpunten van politieke partijen, waarna een bewoner mag kiezen. Onze stemwijzer werkt precies andersom. Wij vragen burgers welke lokale onderwerpen zij belangrijk vinden. Een raadswerkgroep stelt daarna twintig tot dertig vragen op die in Youmee worden voorgelegd aan alle bewoners. Die mogen daarover hun stem uitbrengen. Aan de vooravond van de verkiezingen op 21 maart organiseert de gemeente een stadsdebat met alle politieke partijen, waarna zíj antwoord geven op die vastgestelde vragen.” Daarna krijgen de burgers via een persoonlijk Youmee-bericht te zien welke partij het beste bij hun zienswijze aansluit.

