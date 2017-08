Burgemeesters zijn steeds sneller weer weg

In zowel grote, middelgrote als kleine gemeenten houden veel burgemeesters het voor gezien. Dat komt niet doordat het ambt minder aantrekkelijk is geworden, haast Ruud van Bennekom zich te zeggen. De directeur van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters ziet drie oorzaken: de vergrijzing van het korps, de naderende gemeenteraadsverkiezingen en de aantrekkende woningmarkt.

Burgemeesters zijn verplicht zich in te schrijven in de gemeente waar ze werken, maar hadden door de economische malaise vaak moeite om hun oude woning kwijt te raken. “Daarom bleven meer burgemeesters op hun plek”, zegt Van Bennekom. “Nu de markt weer aantrekt, is het makkelijker om over te stappen.”

Dat is Ton Rombouts (66), de burgemeester van Den Bosch, niet met hem eens. Ook hij ziet om zich heen dat minder burgemeesters de termijn van zes jaar uitzitten. “Ze worden na een paar jaar onrustig en willen iets anders. Dat is modieus, maar niet efficiënt. Kijk naar Geert Dales die na 3,5 jaar als burgemeester van Leeuwarden vertrok, of Alexander Sakkers die na 4 jaar vertrok uit Eindhoven. Hoe kun je in een paar jaar projecten van de grond krijgen? Ik heb niet zoveel met burgemeesters die wel willen zaaien, maar de oogst niet durven te bekijken.”

En als dat niet lukt, kunnen burgemeesters profiteren van de in 2016 versoepelde regels, zegt Van Bennekom. Een nieuwe burgemeester kan nu - na ontheffing van de verhuisplicht die de gemeenteraad voor een jaar kan geven - in bijzondere gevallen nóg twee jaar ontheffing krijgen. Ook zijn vergoedingen voor burgemeesters met dubbele woonlasten aangepast. Daardoor viel het te verwachten dat de mobiliteit groter zou worden, zegt Van Bennekom. “Dat is helemaal niet erg. Te lang op één plek zitten is niet goed.”

Lange termijn

Dat laatste is Rombouts in elk geval niet te verwijten. Met 21 jaar is hij de langst zittende burgemeester van Nederland. De ‘genade van de lange termijn’ zou meer gemeentes goed doen, denkt hij. “Ik heb een leuke quote voor je: mobiliteit is zilver, stabiliteit is goud. In ons staatsbestel hebben we de burgemeester niet voor niets een termijn van zes jaar gegeven, terwijl de gemeenteraden om de vier jaar wisselen. Een burgemeester kan voor stabiliteit zorgen.”

Als voorbeeld noemt hij het Jeroen Bosch Jaar in 2016, de ‘kroon op zijn carrière’ waar hij als burgemeester maar liefst vijftien jaar naartoe werkte. “Er waren veel beren op de weg. Ik moest 30 miljoen bij elkaar fietsen. En ik ben er ook nog bij de afrekening. Die komt deze maand.”

Rombouts vindt dat iedere burgemeester ten minste de eerste zes jaar moet uitzitten, en bij voorkeur ook een tweede termijn van zes jaar. Hij pleit voor meer ‘carrièreburgemeesters’ die in een klein dorpje beginnen en zo gaandeweg het vak leren. Zelf begon hij als 28-jarige in het Brabantse dorp Wouw. Bij zijn pensionering in oktober heeft hij gemengde gevoelens. “Het is een voorrecht om veertig jaar burgemeester te mogen zijn.”